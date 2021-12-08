У Житомирі з озера витягли тіла двох зниклих напередодні студентів

У Житомирі у неділю, 5 грудня, зникли двоє студентів-механіків агротехнічного коледжу. Зранку наступного дня речі хлопців знайшли біля озера.

Востаннє хлопців бачили, коли вони пішли гуляти

18-річний Назар та 20-річний Ярослав не повернулися на ніч в гуртожиток. На сполох забив їхній сусід по кімнаті.

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Востаннє хлопців бачили в обід на одній із вулицю міста. Вони попередили свого сусіда, що йдуть гуляти. Коли гуртожиток вже мав зачинятися, а Назара та Ярослава ще не було, друг почав дзвонити їм. Однак ті не відповідали.

Почав шукати, телефонував всім. З хлопцями шукали, їздили в місто, по території ходили. Такого не було, вони постійно трубку беруть, а це виклик йде, а трубку ніхто не бере,

– розповів сусід загиблих.

Зниклих шукали всю ніч. Студенти обдзвонили всі лікарні, однак сподівались, що хлопці просто "загуляли". Зранку з вікна кухні гуртожитку друзі зниклих помітили їхні речі – куртку, рюкзак, гаманець та телефон – які лежали на березі ставка. Після того вони подзвонили у поліцію та повідомили викладачам.

У поліції розглядають і самогубство, і вбивство

Водойма, біля якої лежали речі хлопців, технічна. Її використовують на випадок пожежі. Глибина становить 3 метри. Крига була проламана в кількох місцях, тому слідчі запідозрили, що студенти провалилися.

Правоохоронці розглядають різні версії того, що трапилося – від самогубства до вбивства. Попередня причина загибелі студентів – утоплення. До речі, друзі хлопців відкидають версію про самогубство.

Не було ніяких конфліктів, самі хлопці не конфліктні були. Вони б туди не полізли,

– наголосив друг Назара та Ярослава.

Директор коледжу Микола Тимошенко також заперечує самогубство: "Акуратно складені курточки на березі. Кроків 7 цією кригою, а потім обвал. Самогубство я виключаю. Може, погоня якась була, може, хтось переслідував".

До речі, в одного із загиблих із кишені зникли паспорт, гаманець та посвідчення водія.

Викладачі ж припустили, що студенти могли полізти на кригу заради екстремального селфі.

За даними експертизи, хлопці не були ні п'яні, ні під впливом наркотиків. Усіх, хто бачив їх ввечері у неділю, просять повідомити за номером 102.