Чоловіка помітили сусіди

Мешканець Луцька зник 29 листопада. Він сказав батькові, що хоче спробувати пожити поза цивілізацією.

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Із дачі в селі Гаразджа під Луцьком він взяв намет та пішов у невідомому напрямку. Оскільки чоловік не виходив на зв'язок, то 3 грудня його оголосили у розшук.

6 грудня лучанин повернувся на дачу цілий та неушкоджений. Там його і помітили сусіди, які повідомили правоохоронців.

Зниклого у Карпатах туриста, знайшли мертвим

4 грудня рятувальники почали пошуки 3 чоловіків, які поїхали в гори кататися на снігоходах і не повернулися. Інцидент трапився на полонині Руна Ужгородського району, що на Закарпатті. 5 грудня двоє чоловіків вийшли на зв'язок та повідомили, що вони прийшли до турбази "Девур". Однак третього так і не було.

Того ж вечора рятувальники знайшли його перекинутий снігохід, однак самого чоловіка не виявили. 7 грудня пошукову операцію завершили. 50-річного туриста знайшли мертвим.

За даними ЗМІ, чоловік був родом із Закарпаття. Припускають, що він не впорався з кермуванням на снігоході, тому після того, як його перекинуло, чоловік пішов пішки й заблукав.

Зауважимо, до пошуків залучали: