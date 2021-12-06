Хлопець – Владислав К. – навчається у коледжі. На відео він розмальовував "розумну зупинку" у Луцьку.

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Раніше туди встановили камеру відеоспостереження в рамках проєкту "Безпечне місто Луцьк".

Мама "здала" хлопця

Завдяки небайдужим громадянам, особу юного правопорушника вдалось встановити швидко. Відразу за кілька годин після скоєного, Владислав з'явився до департаменту муніципальної варти з матір'ю.

Юнак зізнався у вчиненні акту вандалізму. Крім того, він зобов'язався очистити "розумні зупинки" від надписів.

У Луцьку підліток розмальовував лавку й потрапив на відео: дивіться відео

Повний текст публікації:

"Впізнали та встановили порушника! Завдяки небайдужим мешканцям нашого міста, вдалося оперативно встановити особу, яка здійснила акт вандалізму, а саме: розмалювала лавку "розумної зупинки".

Зі слів небайдужих, Владислав К. (так звати молодика), навчається в коледжі. Уже через декілька годин після опублікованого відео, Владислав з'явився до департаменту муніципальної варти з матір'ю.

Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов'язався здійснити очистку "розумних зупинок" від надписів. Нагадаємо, що особу вдалося зафіксувати, завдяки камерам відеоспостереження в рамках проєкту "Безпечне місто Луцьк" та диспетчерам ЦБМ на базі департаменту".