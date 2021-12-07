Мужчину заметили соседи

Житель Луцка скрылся 29 ноября. Он сказал отцу, что хочет попробовать пожить вне цивилизации.

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С дачи в селе Гаразджа под Луцком он взял палатку и ушел в неизвестном направлении. Поскольку мужчина не выходил на связь, 3 декабря его объявили в розыск.

6 декабря лучанин вернулся на дачу целый и невредимый. Там его и заметили соседи, сообщившие правоохранителям.

Пропавшего в Карпатах туриста нашли мертвым

4 декабря спасатели начали поиски 3 мужчин, уехавших в горы кататься на снегоходах и не вернувшихся. Инцидент произошел на полонине Руна Ужгородского района Закарпатья. 5 декабря двое мужчин вышли на связь и сообщили, что они пришли к турбазе "Девур". Однако третьего так и не было.

В тот же вечер спасатели обнаружили его перевернутый снегоход, однако самого мужчину не обнаружили. 7 декабря поисковую операцию завершили. 50-летнего туриста обнаружили мертвым.

По данным СМИ, мужчина был родом из Закарпатья. Предполагают, что он не справился с управлением на снегоходе, поэтому после того, как его перевернуло, мужчина ушел пешком и заблудился.

Отметим, что к поискам привлекали: