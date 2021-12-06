Мужчина исчез еще 4 декабря. Накануне спасатели обнаружили перевернутый снегоход мужчины, однако самого туриста не обнаружили.

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Спасатели продолжили поиски пропавшего в Карпатах мужчины

6 декабря утром (говорится о 5 часах – 24 канал) на горной долине Руна Ужгородского района возобновили поисковые работы мужчины, который вместе с друзьями 4 декабря организовал катание на снегоходах,

– сообщили в МВД.

Там также объяснили, что во время катания туристы потеряли ориентир и заблудились, разделившись на две группы.

Двух заблудших мужчин нашли

5 декабря двое мужчин вышли на связь и сообщили, что они находятся на одной из турбаз возле села Лумшоры,

– объяснили в ведомстве.

В то же время поиски третьего продлили до 1 часа ночи 6 декабря. В Министерстве внутренних дел рассказали, что "спасателям удалось обнаружить его снегоход, однако самого туриста не обнаружили".

Именно поэтому 6 декабря к поискам привлекли:

30 человек личного состава;

7 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений города Ужгород, Мукачево, Иршава, поселка городского типа Межгорье, села Нижние Ворота и Пилипец.

в поисках спасателям помогают 5 волонтеров.

ТСН написала, что пропавший – 50-летний мужчина родом из Закарпатья. Известно также, что его снегоход спасатели нашли перевернутым. Предполагается, что мужчина мог не справиться с управлением. Поэтому, бросив технику, пошел пешком. Однако из-за сильного ветра и плохой видимости нереально понять, в какую сторону двинулся мужчина. Ветер быстро заметает следы на снегу.

Предварительно известно, что друзья пытались самостоятельно найти друга. Он даже выходил с ними на связь по телефону. Однако сказал, что телефон разряжается. После этого о пропавшем нет никаких известий.

Что известно о пропавших мужчинах в Закарпатье

4 декабря вечером в Закарпатье потерялись три человека. Мужчины уехали в горы на снегоходах и исчезли.

С двумя из них вышли на связь 5 декабря. Последние рассказали, что находятся на турбазе "Девур" в селе Лумшоры Ужгородского района.

Однако третьего до сих пор не нашли. Ситуацию ухудшает погода, ведь в горах сильный мороз и снег. В частности, 5 декабря там температура до -9 градусов. Кроме того, по состоянию на 09:00 5 декабря, на горе Поп-Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду.

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Полный текст публикации МВД Украины

6 декабря утром на горной долине Руна Ужгородского района возобновлены поисковые работы мужчины, который вместе с друзьями 4 декабря организовал катание на снегоходах.

Напомним, в определенный момент они потеряли ориентир и заблудились, разделившись на две группы. На следующий день, 5 декабря, двое мужчин вышли на связь и сообщили, что они находятся на одной из турбаз в селе Лумшоры. Поиски третьего друга продолжались до часу ночи. Спасателям удалось обнаружить его снегоход, однако сам турист не обнаружен.

Работы возобновили 6 декабря в 05 часов. К ним привлечены 30 человек личного состава и 7 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений Ужгорода, Мукачево, Иршавы, Межгорья, Нижних Ворот и Пилипца. Кроме того, в поисках спасателям помогают 5 волонтеров.