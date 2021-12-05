Мужчины исчезли в районе долины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района.

Кстати Господствует зима: в Карпатах лежит снег, а температура опустилась до -9 градусов

Телефонная связь появляется

Отметили, что телефонная связь с мужчинами периодически появляется. Поэтому спасатели направляют их и двигаются навстречу.

К поискам привлекли 4 горных отделения. Одни прочесывают район горной долины Руна Ужгородского района, другие – горную местность вблизи села Пашковцы. В целом привлекли 20 спасателей и 4 единицы техники, а также 6 волонтеров и 2 машины.

Два человека уже на турбазе

Так, в 13:10 двое мужчин вышли на связь. Они сообщили, что находятся на турбазе "Девур" в селе Лумшоры Ужгородского района. Однако третьего мужчину до сих пор ищут. Ситуацию осложняет туман.

В Карпатах – снеголавинная опасность

В горах уже царит настоящая зима. На вершине горы Поп Иван зафиксировали отметку в -9 градусов.

Из-за существенного прироста снежного покрова 5 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области есть угроза схода лавин. Спасатели объявили 3 уровень опасности.

В Карпатах ищут троих мужчин, смотрите видео: