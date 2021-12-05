Спасатели отметили тщательную подготовку в случае планирования походов в горы. В частности, объективно оценивать свои силы.

Обратите внимание Запад Украины будет засыпать снегом, в остальных регионах солнечно: прогноз погоды на 5 декабря

Погода 5 декабря в Карпатах

В связи с интенсивным приростом снежного покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность,

– говорится в сообщении ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра в Карпатах возможны сильные снегопады, из-за чего синоптики объявили ІІ уровень опасности. Поэтому в ГСЧС призывали не выходить на маршруты в такую ​​погоду. Однако в противном случае просят регистрировать свои походы в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать онлайн на сайте Службы спасения западного региона.

Правила безопасности на случай угрозы схождения лавины

Источник: ГСЧС

избегайте походов в горы во время мощных снегопадов;

определите перед путешествием маршрут своего движения;

следите за предупреждениями об изменении погоды;

избегайте мест возможного схода лавин;

если вы слышите приближение лавины, то сохраняйте спокойствие и немедленно прячьтесь за скалу. Прижмите колени к животу и склоните голову. Дышите через одежду.

Если вы попали в лавину

отбросьте все вещи и примите горизонтальное положение по отношению к лавине;

плавающими движениями старайтесь выбраться на поверхность, ведь после остановки снег сразу уплотняется;

вокруг лица создайте свободное пространство для лица, чтобы дышать;

не кричите, ведь лавина поглощает звуки, а вы будете только тратить энергию;

сообщите спасателям о своем местонахождении. Не паникуйте и не позволяйте себе заснуть;

если вы самостоятельно выбрались из лавины, то окажите помощь возможным другим пострадавшим.

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