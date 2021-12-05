Рятувальники наголосили на ретельній підготовці у випадку планування походів у гори. Зокрема об'єктивно оцінювати свої сили.
Зверніть увагу Захід України засипатиме снігом, у решті регіонів – сонячно: прогноз погоди на 5 грудня
Погода 5 грудня в Карпатах
У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, 5 грудня, у високогір'ї східної частини Закарпатської області втримається значна сніголавинна небезпека,
– йдеться в повідомленні ДСНС.
За даними Укргідрометцентру в Карпатах можливі сильні снігопади, через що синоптики оголосили ІІ рівень небезпеки. Через це в ДСНС закликали не виходити на маршрути в таку погоду. Однак в іншому випадку просять реєструвати свої походи в гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити онлайн на сайті Служби порятунку західного регіону.
Правила безпеки на випадок загрози сходження лавини
Джерело: ДСНС
- уникайте походів у гори під час сильних снігопадів;
- визначте перед мандрівкою маршрут свого руху;
- стежте за попередженнями про зміну погоди;
- уникайте місць можливого сходження лавин;
- якщо ви чуєте наближення лавини, то зберігайте спокій та негайно ховайтеся за скелю. Притисніть коліна до живота та схиліть голову. Дихайте через одяг.
Якщо ви таки потрапили у лавину
- відкиньте усі речі та прийміть горизонтальне положення відносно лавини;
- плаваючими рухами намагайтеся вибратися на поверхню, адже після зупинки сніг одразу ущільнюється;
- навколо обличчя створіть вільний простір для обличчя, щоб мати змогу дихати;
- не кричіть, адже лавина поглинає звуки, а ви лише витрачатимете енергію;
- повідомте рятувальникам про своє місце знаходження. не панікуйте та не дозволяйте собі заснути;
- якщо ви самостійно вибралися із лавини, то надайте допомогу можливим іншим постраждалим.
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