К поискам туриста привлекли 90 спасателей и 33 единиц техники. Мужчина исчез в Карпатах еще 4 декабря.

Что было раньше Нашли перевернутый снегоход: в Карпатах возобновили поиски мужчины, который потерялся в горах

Поиски возобновили 6 декабря

Мужчина, тело которого нашли спасатели, заблудился еще 4 декабря. Тогда спасателям удалось обнаружить только снегоход, на котором он катался. Поиски приостановили в 1:00 6 декабря, однако через 4 часа возобновили.

Во время поисковой операции был задействован вертолет МИ-8, чтобы обследовать территорию сверху.

7 декабря в 13:53 нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее в СМИ сообщали, что 50-летний мужчина, пропавший в горах, был родом из Закарпатья. Предполагают, что он не справился с управлением на снегоходе, поэтому после того, как он перевернулся, мужчина решил уйти пешком и заблудился.

Туристы заблудились в Карпатах: главное

4 декабря спасатели начали поиски 3 мужчин, которые уехали в горы кататься на снегоходах и не вернулись.

Впоследствии 2 туриста пришли к турбазе "Девур". Однако третьего не было.

В тот же вечер нашли его перевернутый снегоход.

Как это было: о поисках туристов в Карпатах, заблудившихся 4 декабря – смотрите видео