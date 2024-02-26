Заробляли на родинах безвісти зниклих військових: у Житомирі викрили шахрайську схему

СБУ викрила в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів українських військових. Незаконну діяльність організував в’язень однієї із виправних установ Житомира.

Служба безпеки ліквідувала ще одну злочинну схему виманювання грошей. Жертвами шахраїв стали родичі українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.

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Подробиці цинічної злочинної схеми

Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких – бійців ЗСУ, які потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій. Потім фігурант телефонував їм та за гроші обіцяв знайти й повернути їх додому.

Під час таких розмов в'язень представлявся працівником військкомату чи учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв'язками.

У розмові він запевняв рідних про те, що захисника знайдено, однак потрібно фінансування для повернення військовослужбовця додому. До того ж фігурант створював фейкові сторінки в соцмережі з пропозиціями про надання допомоги в пошуку зниклих захисників. Також обіцяв допомогти повернути загиблих воїнів додому.

Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тисяч гривень. Сума залежала від платоспроможності потерпілого.

Як злочинців спіймали "на гачок"

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисником понад 50 тисяч гривень з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.

Під час обшуків у камері в'язня-шахрая та за місцем проживання його спільників виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

Фото з обшуків: джерел СБУ та Нацполіція

У поліції уточнили, що правоохоронці встановили причетність до шахрайства ще трьох жінок – близьких родичів чоловіка та його знайомої. На їхній "гачок" потрапило щонайменше 60 сімей безвісно зниклих воїнів ЗСУ.

Встановлено, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і вищезгаданих спільниць "на волі".

Зловмиснику оголосили підозру

Наразі організатору схеми повідомили про підозру у шахрайстві. Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

Питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.