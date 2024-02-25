Глава СБУ Василь Малюк заявив, що в Україні викрили 47 агентурних мереж у 2023 році. Про це він сказав на форумі "Україна. Рік 2024".

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Малюк розповів про досягнення СБУ

Малюк зауважив, що членів цих агентурних мереж було затримано. Загалом від початку повномасштабної агресії з боку Росії в Україні затримали понад 2 000 державних зрадників та понад 5 000 колаборантів.

47 агентурних мереж. Для вашого розуміння це, знаєте, можна сказати, справжні гадюшники на тілі неньки України. Це негідники, які працювали на ворога,

– наголосив глава СБУ.

За його словами, українські спецслужби сьогодні вицілюють не одноосібних державних зрадників, а використовують складний досвід, отриманий ними у боротьбі з організованою злочинністю.

Малюк навів приклад з групою молодиків, яка складалася з 3 жителів Чернігівщини та Київщини. За словами глави СБУ, ці люди готували вогневе ураження системи ППО Patriot. Служба безпеки України затримала молодиків перед їхнім виконанням цих задач, коли зрадники вже монтували дрони-камікадзе. Перед цим молодики пройшли відповідні курси операторів БпЛА, згідно з завданням ФСБ.

Також Малюк розповів про викриття агентурної мережі "Серб" у Дніпрі. СБУ довгий час документувала їхню діяльність, а потім затримала 8 осіб. Всі ці люди працювали на ГРУ ГШ, збираючи велику кількість інформації та передаючи її Росії. Крім того, зрадники організовували ракетні обстріли. Малюк нагадав про влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі. За його словами, це також була робота агентурної мережі "Серб". Сьогодні учасники цієї групи дають викривальні покази.

Яка доля спіткала інших зрадників