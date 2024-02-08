Служба безпеки та Національна поліція запобігли втечі з України колаборанта, який входив до складу окупаційного МВС Росії у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Чоловік брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору.

Дивіться також Малюк змінив СБУ і зробив одним із ключових елементів Сил оборони, – експерт

У Львові затримали колаборанта

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Львові, куди він приховано прибув, аби надалі виїхати до країни Євросоюзу.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного "райвідділу поліції".

Там його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх". На цій "посаді" колаборант виконував завдання кремля щодо придушення спротиву загарбникам,

– мовиться в повідомленні СБУ.

Для цього зловмисника включили до складу "каральних загонів", які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель.

Потім окупанти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, у тому числі з використанням електричного струму.

Зокрема, колаборант разом з озброєними загарбниками грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, комп'ютерне обладнання та інше приватне майно.

Крім того, зловмисника залучали до охорони окупаційних "виборчкомів" під час проведення псевдореферендуму Росії щодо "приєднання" регіону до складу країни-агресорки.

Втім, наприкінці 2023 року зловмисник виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України.

У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країни ЄС.

Що загрожує чоловікові

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Наразі чоловік перебуває під вартою правоохоронців.

Колаборанту загрожує до 15 років позбавлення волі.

СБУ викрила агентурні мережі ФСБ Росії: коротко