Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу ФСБ в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це пресслужба відомства заявила 5 лютого.
Дивіться також Ударами по НПЗ СБУ завдає мільярдних збитків Росії, – експерт
СБУ ліквідувала агентурну мережу ворога в 3 областях України
Контррозвідка СБУ нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. Під час спеціальної операції були затримані 5 російських агентів, які працювали в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.
Фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Також їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.
СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ у трьох областях / Фото СБУ
Крім того, поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів і допомагали коригувати нові ракетні атаки росіян.
Відомо, що з метою конспірації зловмисники діяли окремо один від одного, однак були "підзвітні" єдиному куратору – кадровому співробітнику ФСБ. В СБУ наголосили, що його установчі дані уже відомі силовикам.
Зловмисники, що працювали на користь Росії
Серед затриманих – посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області були ще 2 агентів, що працювали на ворога – ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.
В Запоріжжі учасницею ворожої агентури виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств міста. В СБУ зазначили, що зловмисниця "зливала" до ФСБ розвідувальні дані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.
Крім них, ще одним російським агентом був посадовець транспортної компанії з Одещини. Відповідно до вказівки спецслужби, чоловік збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.
Слідкували за прокремлівськими групами та потрапили в поле зору ФСБ
За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником груп з прокремлівською позицією у популярних месенджерах. Саме так вони попали в поле зору ФСБ, які згодом дистанційно долучили зловмисників до співпраці.
Щоб комунікувати з агентами російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли все прочитане листування.
Зловмисники листувалися з спецслужбою країни-агресорки / Фото СБУ
Відомо, що під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для листування з російською спецслужбою.
Що загрожує зловмисникам
Затриманим повідомили про підозру в державній зраді.
У разі обвинувального вироку їм загрожує довічне ув'язнення.
СБУ викрила агента ФСБ у Києві
- У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою. Зловмисник "зливав" окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.
- Працівники СБУ встановили, що у його "звітах" до ФСБ була інформація про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП "Київтеплоенерго".
- Так, окупанти збирались використати отримані дані для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.
- Крім цього, за вказівкою російських спецслужб фігурант також намагався влаштуватися до оборонного підприємства.
- Проте плани зловмисника не втілились у реальність завдяки співробітникам СБУ, які викрили його під час збору розвідувальних даних.
- За інформацією правоохоронців, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ із Москви.