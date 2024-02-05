Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть ФСБ в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом пресс-служба ведомства заявила 5 февраля.
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СБУ ликвидировала агентурную сеть врага в 3 областях Украины
Контрразведка СБУ нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. Во время специальной операции были задержаны 5 российских агентов, которые работали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.
Фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Также их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.
СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ в трех областях / Фото СБУ
Кроме того, приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и помогали корректировать новые ракетные атаки россиян.
Известно, что с целью конспирации злоумышленники действовали отдельно друг от друга, однако были "подотчетны" единому куратору – кадровому сотруднику ФСБ. В СБУ отметили, что его установочные данные уже известны силовикам.
Злоумышленники, работавшие в пользу России
Среди задержанных – чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области. Кроме нее в области были еще 2 агентов, работавших на врага – экс-глава местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.
В Запорожье участницей вражеской агентуры оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий города. В СБУ отметили, что злоумышленница "сливала" в ФСБ разведывательные данные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода.
Кроме них, еще одним российским агентом был чиновник транспортной компании из Одесской области. Согласно указанию спецслужбы, человек собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.
Следили за прокремлевскими группами и попали в поле зрения ФСБ
По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов был активным участником групп с прокремлевской позицией в популярных мессенджерах. Именно так они попали в поле зрения ФСБ, которые впоследствии дистанционно привлекли злоумышленников к сотрудничеству.
Чтобы коммуницировать с агентами российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которых удаляли всю прочитанную переписку.
Злоумышленники переписывались со спецслужбой страны-агрессора / Фото СБУ
Известно, что во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с российской спецслужбой.
Что грозит злоумышленникам
Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене.
В случае обвинительного приговора им грозит пожизненное заключение.
СБУ разоблачила агента ФСБ в Киеве
- В Киеве задержали агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой. Злоумышленник "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.
- Работники СБУ установили, что в его "отчетах" в ФСБ была информация о электроподстанции и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго".
- Так, оккупанты собирались использовать полученные данные для подготовки новой серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.
- Кроме этого, по указанию российских спецслужб фигурант также пытался устроиться в оборонное предприятие.
- Однако планы злоумышленника не воплотились в реальность благодаря сотрудникам СБУ, которые разоблачили его во время сбора разведывательных данных.
- По информации правоохранителей, задержанным является 52-летний житель столицы, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ из Москвы.