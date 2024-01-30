В Киеве задержали агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод. Кроме этого, он пытался выявить и передать агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.

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Россияне готовили серию ударов

Также он "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.

Сотрудники СБУ установили, что в его "отчетах" в ФСБ была информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго".

Захватчики собирались использовать полученные данные для подготовки новой серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.

По указанию российских спецслужб фигурант пытался устроиться на оборонное предприятие.

Он планировал собирать секретную информацию

Для того чтобы получить работу, злоумышленник отправил свое резюме. Если бы он получил работу там, то злоумышленник собирал бы тайную информацию о видах и количестве вооружений производимых на заводе.

Планы злоумышленника не воплотились в реальность благодаря сотрудникам Службы безопасности Украины, разоблачившим его во время сбора разведывательных данных.

По информации правоохранителей задержанным является 52-летний житель столицы которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ из Москвы

Коммуникация проходила через телеграмм

Коммуникация киевлянина с должностным лицом спецслужбы России проходила через один из прокремлевских телеграмм-каналов. В дальнейшем представитель ФСБ общался со своим агентом в анонимном чате того же мессенджера.

Для того чтобы собрать нужную информацию, злоумышленник ходил по улицам Киева и фотографировал нужные объекты.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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