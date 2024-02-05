Такую оценку дает политолог Алексей Голобуцкий третьему за несколько недель подрыву Службой безопасности Украины российских нефтеперерабатывающих заводов.

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"СБУ наносит миллиардные убытки экономике России – страдает бюджет, срываются контракты и существенно усложняется логистика. Атаки почти на треть сократили экспорт нефтепродуктов из России. А впереди – новое сокращение. Без НПЗ "страна-бензоколонка" существовать не сможет", – акцентирует Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что каждый удар вглубь территории врага отвлекает силы ПВО России с фронта и работает на украинскую армию.

Прикрывать НПЗ в тылу у подчиненных Шойгу пока получается не очень удачно. Все три атаки продемонстрировали 100% результат. Даже после двух успешных поражений россияне не смогли остановить прилеты по третьему НПЗ. А я напомню, что нефтеперерабатывающие заводы работают на российский военно-промышленный комплекс и являются законной целью для Украины,

– пишет эксперт.

Как известно, в ночь с пятницы на субботу СБУ взорвала один из крупнейших российских НПЗ.

"На этот раз прилетело в Волгоград, в 700 километрах от украинской границы. Два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности. Причем НПЗ в Волгограде – один из ключевых. Российские эксперты подтверждают, что это основной производитель промышленных и моторных масел", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, что источник СБУ в комментарии для прессы подчеркнул, что взрывы на российских НПЗ будут продолжаться.