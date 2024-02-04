Об этом 24 Каналу заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, отметив, что несмотря на санкции, страна-агрессор все равно пытается продавать свою нефть и газ. Фактически такими атаками уничтожаются "живые" деньги россиян.

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"Ведь теневой рынок, по большому счету, в других формах оплаты. Это, так сказать, "живые" деньги за "живой" товар уже и сразу", – сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины.

Больнее фронта

Сейчас Россия в такой ситуации, что любой провал в определенном сегменте промышленности может привести к коллапсу. Официально страна-агрессор тратит на войну против Украины 20% от общего бюджета. В то же время никто не знает, сколько на российскую армию зачислили расходов неофициально.

Удар по отраслям, которые образуют бюджет России, значительно больнее для врага, чем поражения на линии фронта. Ведь в стране-агрессоре могут себя "успокаивать" тем, что призовут еще полмиллиона человек, отправят на фронт и "отобьют позиции".

А вот потерю станций и оборудования для россиян невозможно восстановить, ведь это очень высокотехнологичные вещи, которые закупают за рубежом. Купить такое оборудование через теневой рынок почти невозможно.

Невозможность поставок топлива для армии – однозначно свое отбивание будет накладываться. Но это менее заметно, на самом деле. Все российское население будет пешком ходить, но в армию они горючее будут давать. Хотя в общей (ситуации – 24 Канал) – это кризис. Одна проблема тянет вторую,

– отметил Иван Тимочко.

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