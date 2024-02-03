В 2022 году враг атаковал украинские нефтебазы, и у нас были проблемы с топливом. Тогда Украине помогли партнеры. А теперь, как рассказал 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович, к россиянам вернулся бумеранг и их вряд ли поддержат. Удары будут продолжаться и масштабироваться.

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Топливо – кровь войны

В ночь на 3 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде – это один из крупнейших в России. Он производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также топливо для кораблей. Удалось повредить ценное оборудование – помповую станцию, чтобы ее отремонтировать нужно иностранное оснащение. А оно, в свою очередь, находится под санкциями.

Довольно долго НПЗ будет стоять. Это серьезный удар, который, в принципе, может иметь влияние на ведение боевых действий. Мы прекрасно понимаем, что НПЗ – это топливо, а топливо – это кровь войны. Без топлива невозможно выполнять механизированную войну. На валах сильно не повоюешь,

– подчеркнул военный обозреватель.

Северная Корея не поможет

С точки зрения экономики войны уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы крайне эффективно с дронов. Поскольку один БпЛА в среднем стоит 5 – 10 тысяч долларов, а оборудование ликвидируется на миллионы долларов, которое невозможно сразу восстановить, поскольку оно подсанкционное, а самостоятельно производить Россия не способна.

Плюс в бюджет не поставляются деньги. А основная статья дохода бюджета – это нефть, газ, энергоносители. Этот бюджет обеспечивает войну. Плюс проблемы на фронте. Даже если один дрон прилетит, а 29 собьют, все равно будет эффективно,

– подчеркнул Денис Попович.

Если Украине помогли с топливом партнеры, то в России ситуация иная – оккупанты продают топливо другим странам, в частности Северной Корее. В то же время КНДР отнюдь не поможет Кремлю, потому что сами ездят на грузовиках на дровах. Такого больше нет нигде в мире.

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