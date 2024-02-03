После взрывов на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил более 300 квадратных метров, передает 24 Канал.

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Кадры удара беспилотников по НПЗ

Хотя оккупанты довольно долго не публиковали какие-либо кадры последствий ночной атаки, однако на утро режим тишины все же нарушили. Так, в российских телеграм-каналах начали появляться фотографии со спасателями, которые пытаются потушить огонь на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Также росСМИ опубликовали кадры, на которых зафиксирован момент удара по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. На опубликованных кадрах слышно сильный взрыв, а также видно яркую вспышку. После этого в небо поднялся столб густого черного дыма.

Удар по заводу "Лукойл": смотрите видео

Отметим, что ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" – это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе России, мощность завода составляет 14,8 миллиона тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКОЙЛ". Кроме того, годовой доход нефтеперерабатывающего завода достигал несколько сотен миллионов рублей.

Что известно об атаке