Після вибухів на території заводу спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів, передає 24 Канал.

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Кадри удару безпілотників по НПЗ

Хоча окупанти досить довго не публікували будь-які кадри наслідків нічної атаки, однак на ранок режим тиші все ж порушили. Зокрема, у російських телеграм-каналах почали з'являтися світлини з рятувальниками, які намагаються приборкати вогонь на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Також росЗМІ опублікували кадри, на яких зафіксовано момент удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів. На опублікованих кадрах чутно сильний вибух, а також видно яскравий спалах. Після цього в небо здійнявся стовп густого чорного диму.

Удар по заводу "Лукойл": дивіться відео

Зазначимо, що ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії, потужність заводу становить 14,8 мільйона тонн. Із 1993 року підприємство – 100% дочірня організація ПАТ "ЛУКОЙЛ". Окрім того, річний дохід нафтопереробного заводу сягав кілька сотень мільйонів рублів.

Що відомо про атаку