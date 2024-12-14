Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, заметив, что Трамп хочет помочь Украине встать на ноги. А после этого наше государство сможет вернуть временно оккупированные территории.

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Главное оружие Трампа

Новоизбранный президент критиковал своего предшественника Джозефа Байдена за промедление. По его мнению, нужно перестать "дразнить Путина". Стоит сделать все, чтобы Вооруженные Силы победили оккупационную армию, а если это не удается, тогда искать другие действенные варианты.

Трамп говорит Байдену, что не нужно давать оружие "чайными ложками". Если даешь ATACMS, то дай не сотню, а тысячу. Но даже этими ракетами ход войны не изменить. Украина нуждается не только в ATACMS, но и самолетах F-16,

– сказал Борис Пинкус.

Европейская коалиция, которая обещала предоставить сотню самолетов, до сих пор этого не сделала. По мнению Пинкуса, причина в том, что европейские лидеры ждут разрешения США, которого Байден не предоставлял. Вся трагедия заключается в заявлениях об эскалации и страхе решительных действий.

Поэтому заявления Трампа объясняются желанием делать что-то, искать различные варианты, чтобы остановить террор украинского населения. Зато в предыдущие годы мы видели на Западе страх победы Украины. Это не могло не нравиться Владимиру Путину.

Поэтому глава Кремля остается сторонником администрации Байдена, а не Трампа, которого он очень боится. Трамп нашел оружие против Путина и это – непредсказуемость. Он открыто сказал, что не будет давать врагам возможности готовиться к 20 января,

– подчеркнул республиканец.

Он добавил, что именно этой даты – инаугурации Трампа – больше всего боится российский диктатор. Путин понимает, что "петля" вокруг его шеи становится все уже и уже и выхода нет.