Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що Трамп хоче допомогти Україні стати на ноги. А після цього наша держава зможе повернути тимчасово окуповані території.

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Головна зброя Трампа

Новообраний президент критикував свого попередника Джозефа Байдена за зволікання. На його думку, потрібно перестати "дражнити Путіна". Варто зробити все, щоб Збройні Сили перемогли окупаційну армію, а якщо це не вдається, тоді шукати інші дієві варіанти.

Трамп каже Байдену, що не потрібно давати зброю "чайними ложками". Якщо даєш ATACMS, то дай не сотню, а тисячу. Але навіть цими ракетами хід війни не змінити. Україна потребує не тільки ATACMS, але й літаків F-16,

– сказав Борис Пінкус.

Європейська коаліція, яка обіцяла надати сотню літаків, досі цього не зробила. На думку Пінкуса, причина в тому, що європейські лідери чекають на дозвіл США, якого Байден не надавав. Вся трагедія полягає в заявах про ескалацію та страху рішучих дій.

Тому заяви Трампа пояснюються бажанням робити щось, шукати різні варіанти, щоб зупинити терор українського населення. Натомість у попередні роки ми бачили на Заході страх перемоги України. Це не могло не подобатися Владіміру Путіну.

Тому очільник Кремля залишається прихильником адміністрації Байдена, а не Трампа, якого він дуже боїться. Трамп знайшов зброю проти Путіна і це – непередбачуваність. Він відкрито сказав, що не даватиме ворогам можливості готуватися до 20 січня,

– наголосив республіканець.

Він додав, що саме цієї дати – інавгурації Трампа – найбільше боїться російський диктатор. Путін розуміє, що "петля" навколо його шиї стає дедалі вужчою і виходу немає.