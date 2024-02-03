У 2022 році ворог атакував українські нафтобази, й у нас були проблеми з паливом. Тоді Україні допомогли партнери. А тепер, як розповів 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, до росіян повернувся бумеранг і їх навряд підтримають. Удари будуть продовжуватися та масштабуватися.
Важливо У Росії розстріляли пілота Ту-95: він безпосередньо причетний до атак по Україні
Паливо – кров війни
У ніч проти 3 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді – це один із найбільших у Росії. Він виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також паливо для кораблів. Вдалося пошкодити цінне обладнання – помпову станцію, щоб її відремонтувати потрібне іноземне оснащення. А воно, своєю чергою, перебуває під санкціями.
Доволі довго НПЗ буде стояти. Це серйозний удар, який, в принципі, може мати вплив на ведення бойових дій. Ми чудово розуміємо, що НПЗ – це паливо, а паливо – це кров війни. Без палива неможливо виконувати механізовану війну. На валах сильно не повоюєш,
– підкреслив військовий оглядач.
Північна Корея не допоможе
З точки зору економіки війни нищити російські нафтопереробні заводи вкрай ефективно з дронів. Оскільки один БпЛА в середньому коштує 5 – 10 тисяч доларів, а обладнання ліквідовується на мільйони доларів, яке неможливо одразу відновити, оскільки воно підсанкційне, а самостійно виробляти Росія не здатна.
Плюс у бюджет не постачаються гроші. А основна стаття доходу бюджету – це нафта, газ, енергоносії. Цей бюджет забезпечує війну. Плюс проблеми на фронті. Навіть якщо один дрон прилетить, а 29 зіб'ють, однаково буде ефективно,
– наголосив Денис Попович.
Якщо Україні допомогли з пальним партнери, то в Росії ситуація інакша – окупанти продають паливо іншим країнам, зокрема Північній Кореї. Водночас КНДР аж ніяк не допоможе Кремлю, бо самі їздять вантажівками на дровах. Такого більше нема ніде у світі.
Деталі пожежі на НПЗ "Лукойл": коротко
- НПЗ у Волгограді горіло у ніч на 3 лютого. Відомо, що це – результат вдалої роботи СБУ. Окупанти пробували відбрехатися, що там щось вдалося збити. У результаті "Лукойл" вирішив скоротити виробничий цикл. Це зроблять, аби усунути ушкодження.
- Росіяни дуже емоційно реагували на вибухи. На кадрах ворог бідкався, що пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл" палає безперестанку. "Є****тся, ми встрялі", – коментували окупанти спалахи, коли рахували кількість резервуарів з нафтою, які палали.
- Згодом у мережу виклали відео з моментом удару по нафтопереробному заводі в Росії. Вогонь охопив щонайменше 300 квадратних метрів.