У 2022 році ворог атакував українські нафтобази, й у нас були проблеми з паливом. Тоді Україні допомогли партнери. А тепер, як розповів 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, до росіян повернувся бумеранг і їх навряд підтримають. Удари будуть продовжуватися та масштабуватися.

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Паливо – кров війни

У ніч проти 3 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді – це один із найбільших у Росії. Він виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також паливо для кораблів. Вдалося пошкодити цінне обладнання – помпову станцію, щоб її відремонтувати потрібне іноземне оснащення. А воно, своєю чергою, перебуває під санкціями.

Доволі довго НПЗ буде стояти. Це серйозний удар, який, в принципі, може мати вплив на ведення бойових дій. Ми чудово розуміємо, що НПЗ – це паливо, а паливо – це кров війни. Без палива неможливо виконувати механізовану війну. На валах сильно не повоюєш,

– підкреслив військовий оглядач.

Північна Корея не допоможе

З точки зору економіки війни нищити російські нафтопереробні заводи вкрай ефективно з дронів. Оскільки один БпЛА в середньому коштує 5 – 10 тисяч доларів, а обладнання ліквідовується на мільйони доларів, яке неможливо одразу відновити, оскільки воно підсанкційне, а самостійно виробляти Росія не здатна.

Плюс у бюджет не постачаються гроші. А основна стаття доходу бюджету – це нафта, газ, енергоносії. Цей бюджет забезпечує війну. Плюс проблеми на фронті. Навіть якщо один дрон прилетить, а 29 зіб'ють, однаково буде ефективно,

– наголосив Денис Попович.

Якщо Україні допомогли з пальним партнери, то в Росії ситуація інакша – окупанти продають паливо іншим країнам, зокрема Північній Кореї. Водночас КНДР аж ніяк не допоможе Кремлю, бо самі їздять вантажівками на дровах. Такого більше нема ніде у світі.

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