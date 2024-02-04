Про це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко, зауваживши, що попри санкції, країна-агресорка все одно намагається продавати свою нафту та газ. Фактично такими атаками знищуються "живі" гроші росіян.

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"Адже тіньовий ринок, за великим рахунком, в інших формах оплати. Це, так би мовити, "живі" гроші за "живий" товар вже і зразу", – сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ України.

Болючіше за фронт

Нині Росія у такій ситуації, що будь-який провал у певному сегменті промисловості може призвести до колапсу. Офіційно країна-агресорка витрачає на війну проти України 20% від загального бюджету. Водночас ніхто не знає, скільки на російську армію зарахували видатків неофіційно.

Удар по галузях, які утворюють бюджет Росії, іноді значно болючіший для ворога, аніж поразки на лінії фронту. Адже у країні-агресорці можуть себе "заспокоювати" тим, що призвуть ще пів мільйона людей, відправлять на фронт та "відіб'ють позиції".

А от втрату станцій та обладнання для росіян неможливо поновити, адже це дуже високотехнологічні речі, які закупляють за кордоном. Купити таке обладнання через тіньовий ринок майже неможливо.

Неможливість поставок пального для армії – однозначно своє відбивання буде накладатися. Але це менш помітно, насправді. Усе російське населення пішки ходитиме, але в армію вони пальне будуть давати. Хоча в загальній (ситуації – 24 Канал) – це криза. Одна проблема тягне другу,

– зауважив Іван Тимочко.

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