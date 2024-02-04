Про це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко, зауваживши, що попри санкції, країна-агресорка все одно намагається продавати свою нафту та газ. Фактично такими атаками знищуються "живі" гроші росіян.
До теми Будуть проблеми на фронті та "діра" у бюджеті: ефективність ударів по російських НПЗ зашкалює
"Адже тіньовий ринок, за великим рахунком, в інших формах оплати. Це, так би мовити, "живі" гроші за "живий" товар вже і зразу", – сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ України.
Болючіше за фронт
Нині Росія у такій ситуації, що будь-який провал у певному сегменті промисловості може призвести до колапсу. Офіційно країна-агресорка витрачає на війну проти України 20% від загального бюджету. Водночас ніхто не знає, скільки на російську армію зарахували видатків неофіційно.
Удар по галузях, які утворюють бюджет Росії, іноді значно болючіший для ворога, аніж поразки на лінії фронту. Адже у країні-агресорці можуть себе "заспокоювати" тим, що призвуть ще пів мільйона людей, відправлять на фронт та "відіб'ють позиції".
А от втрату станцій та обладнання для росіян неможливо поновити, адже це дуже високотехнологічні речі, які закупляють за кордоном. Купити таке обладнання через тіньовий ринок майже неможливо.
Неможливість поставок пального для армії – однозначно своє відбивання буде накладатися. Але це менш помітно, насправді. Усе російське населення пішки ходитиме, але в армію вони пальне будуть давати. Хоча в загальній (ситуації – 24 Канал) – це криза. Одна проблема тягне другу,
– зауважив Іван Тимочко.
В Росії палає на НПЗ
- СБУ у ніч на 3 лютого вдарила по НПЗ у російському Волгограді. Унаслідок цього нафтопереробний завод "Лукойл" скоротив виробничий цикл.
- Під атаку уночі проти 31 січня потрапив НПЗ у Санкт-Петербурзі. Унаслідок вибуху пошкоджені цистерни. Як повідомили джерела 24 Каналу, спецоперацію провели українські розвідники.
- Масштабна пожежа унаслідок атаки спалахнула вночі проти 25 січня в Туапсе. Там дрон поцілив по морському терміналу нафтопереробного заводу. Вибухи росіянам влаштувала Служба безпеки України.
- Провела вдалу операцію СБУ і 21 січня. Тоді українські безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу "Новатек" в Усть-Лузі, що в Ленінградські області. Унаслідок цього спалахнула пожежа. Росіяни зупинили виробничий процес.