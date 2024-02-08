Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили побег из Украины коллаборанта, который входил в состав оккупационного МВД России во временно захваченной части Запорожья. Мужчина участвовал в заключении местных участников движения сопротивления.
Смотрите также Малыш изменил СБУ и сделал одним из ключевых элементов Сил обороны, – эксперт
Во Львове задержали коллаборациониста
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во Львове, куда он скрыто прибыл, чтобы в дальнейшем выехать в страны Евросоюза.
По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района, что в Запорожье, который в июне 2022 года вступил в ряды оккупационного "райотдела полиции".
Там его назначили "участковым отдела по делам несовершеннолетних". На этой "должности" коллаборационист выполнял задание кремля по подавлению сопротивления захватчикам,
– говорится в сообщении СБУ.
Для этого злоумышленника включили в состав "карательных отрядов", которые похищали местных жителей прямо посреди улицы или из собственных домов.
Затем оккупанты отвозили людей в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, в том числе с использованием электрического тока.
В частности, коллаборационист вместе с вооруженными захватчиками грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан похищали деньги, одежду, компьютерное оборудование и другое частное имущество.
Кроме того, злоумышленника привлекали к охране оккупационных "избиркомов" во время проведения псевдореферендума России по "присоединению" региона в состав страны-агрессора.
Впрочем, в конце 2023 года злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории на Юге Украины.
В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседней страны ЕС.
Что грозит мужчине
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по статье о коллаборационистской деятельности. Сейчас мужчина находится под стражей правоохранителей.
Коллаборационисту грозит до 15 лет лишения свободы.
СБУ разоблачила агентурные сети ФСБ России: коротко
- 6 февраля были задержаны 5 бывших и действующих должностных лиц украинских спецслужб. Среди участников есть бывшие должностные лица ГУР МО и Службы внешней разведки Украины. В частности, говорится о сотруднике областного управления Службы безопасности. Они собирали информацию о местах базирования ВСУ, особенностях работы различных АЭС, личные данные защитников и прочее.
- Ранее СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили работники "оборонки" и чиновница горсовета. Во время специальной операции были задержаны 5 российских агентов, которые работали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Фигуранты пытались выявить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, геолокации и особенности работы промышленных мощностей.