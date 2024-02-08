Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили побег из Украины коллаборанта, который входил в состав оккупационного МВД России во временно захваченной части Запорожья. Мужчина участвовал в заключении местных участников движения сопротивления.

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Во Львове задержали коллаборациониста

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во Львове, куда он скрыто прибыл, чтобы в дальнейшем выехать в страны Евросоюза.

По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района, что в Запорожье, который в июне 2022 года вступил в ряды оккупационного "райотдела полиции".

Там его назначили "участковым отдела по делам несовершеннолетних". На этой "должности" коллаборационист выполнял задание кремля по подавлению сопротивления захватчикам,

– говорится в сообщении СБУ.

Для этого злоумышленника включили в состав "карательных отрядов", которые похищали местных жителей прямо посреди улицы или из собственных домов.

Затем оккупанты отвозили людей в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, в том числе с использованием электрического тока.

В частности, коллаборационист вместе с вооруженными захватчиками грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан похищали деньги, одежду, компьютерное оборудование и другое частное имущество.

Кроме того, злоумышленника привлекали к охране оккупационных "избиркомов" во время проведения псевдореферендума России по "присоединению" региона в состав страны-агрессора.

Впрочем, в конце 2023 года злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории на Юге Украины.

В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседней страны ЕС.

Что грозит мужчине

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по статье о коллаборационистской деятельности. Сейчас мужчина находится под стражей правоохранителей.

Коллаборационисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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