Жорстоке поводження та сексуальне насилля: 2 окупантам оголосили про підозру

Двом окупантам оголосили підозру про жорстоке поводження з цивільними та сексуальне насилля над неповнолітньою.

Чернігівська обласна прокуратура встановила особистості двох російських військовослужбовців, які знущалися з мирних мешканців під час окупації частини Чернігівщини.

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Обом повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Що скоїли окупанти

За даними слідства, у березні група російських військовослужбовців жорстоко поводилися з цивільним населенням у Чернігівській області.

Зокрема двоє підозрюваних, про яких мовиться, оселилися в будинку, де проживала сім'я - неповнолітня дівчина, її брат та бабуся.

Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ,

– повідомили в прокуратурі.

Окрім цього, окупанти виганяли брата дівчини на вулицю в морозну погоду. Йому неодноразово доводилось стояти на подвір'ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, також йому неодноразово наносили тілесні ушкодження.



Воєнні злочинці, яким повідомили про підозру / Фото Офіс Генпрокурора

Наразі прокуратура намагається встановити особистості інших російських військовослужбовців, які вчиняли злочини проти мирного населення.

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Напередодні в Генпрокуратурі повідомили про те, як російські загарбники знущалися з жителів села Ягідне на Чернігівщині.

У Ягідному окупанти місяць тримали у підвалі понад 300 людей

З 3 по 31 березня 2022 року російські загарбники тримали в заручниках мирних мешканців Ягідного, що на Чернігівщині.

Окупанти утримували у підвалі Ягіднянської філії Куличівської загальноосвітньої школи понад 350 місцевих. Усі ці люди місяць провели у приміщенні 97 квадратних метрів. Там було 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки.

Через відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі та води у підвалі померли 10 людей похилого віку.

Як зауважили у прокуратурі, місцеве населення росіяни використовували у ролі живого щита, адже приміщення школи було імпровізованим "штабом" російських окупантів.

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