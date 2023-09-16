Маєтки в Криму та "Нафтогазвидобування": статки Шуфрича оцінюються у понад 100 мільйонів доларів

Несторові Шуфричу, якого звинувачують у держзраді, загрожує 15 років за ґратами та втрата майна. Проросійський політик має чимало активів, які можуть конфіскувати.

Видання Forbes оцінює статки Нестора Шуфрича в понад 100 мільйонів доларів. Здебільшого, як пишуть журналісти, – це готівка.

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Шуфрич зберігає багато готівки

За даними YouControl, Шуфрич є власником мисливського клубу та має 25%-ву частку в неприбутковій компанії з роздрібної торгівлі авто ТОВ "Рейтинг".

За даними декларації за 2020 рік, він увійшов до переліку депутатів, які задекларували найбільше готівки – 146,5 мільйона гривень. Після припинення електронного декларування, їхня доля – невідома.

Також йому належить 6,5% Київського річкового порту. Головна відома угода Шуфрича – продаж 50% "Нафтогазвидобування" за 96 мільйонів доларів. Достеменно невідомо, як він розпорядився цими грошима.



Статики Шуфрича оцінюють у понад 100 мільйонів доларів / Інфографіка Forbes

У 2002 році Шуфрич придбав 50% однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній "Нафтогазвидобування". Поступово Шуфрич розпродав свою частку в компанії.

У 2017 році пресслужба ДТЕК Ріната Ахметова повідомила, що компанія викупила останні 15% Шуфрича, збільшивши свою частку до 75%.

Маєтки в Криму та телеканали

У 2013 році Шуфрич посів 11 місце у двадцятці найзаможніших народних обранців від Forbes зі статками у 273 мільйони долари.

У 2015 – 2017 роках у деклараціях Шуфрича були мільйони гривень доходу, десятки квартир і земельних ділянок, кілька будинків, авто, колекції ікон, живопису, фарфору та зброї.

У 2018 році він отримав статус найозброєнішого чиновника, задекларувавши 156 видів вогнепальної зброї.

При цьому серед бізнес-активів нардеп вказував тільки свої частки у закарпатському виробнику соків "Вітал Плюс" (80%) та "Мисливському клубі "Кремінка" (100%).

У 2016 році журналісти з'ясували, що разом з ексголовою Держкомпідприємництва України Михайлом Бродським Шуфрич володіє часткою в компанії "Київський річковий порт", у власності якої будівля Київського річкового вокзалу на Поштовій площі в Києві. Також ця компанія має ділянку під будівництво ЖК на острові Рибальський.

За даними "Радіо Свобода", 25% компанії належало фірмі помічника Шуфрича – Віктора Сидорука. Пресслужба нардепа підтвердила цю інформацію.

У середині лютого 2022 журналісти "Радіо Свобода" знайшли у власності родини Шуфрича земельні ділянки та маєток у селищі Сімеїз на південному березі тимчасово анексованого Криму, придбані у 2013 році.

Шуфрич публічно відвідував Крим після анексії та підтвердив, що його родина має майно в Криму. Однак він не уточнював, чи оформлене воно за російськими законами.

У березні 2023 року журналісти BIHUS.Info виявили у власності політика щонайменше чотири маєтки у Конча-Заспі (щонайменше за 250 мільйонів гривень), шість квартир у центрі Києва, елітні апартаменти в Одесі на березі моря на 500 "квадратів" та комплекс "Конюшня Бутенко" під Києвом.

Більшість майна записані на угорця з російськими зв'язками Дьордя Штофа, багаторічного помічника Шуфрича В'ячеслава Черепаню та ще кількох підставних осіб.

Восени 2021 року Шуфрич став мажоритарним акціонером телеканалу "Перший незалежний", а в листопаді того ж року нардеп купив канал UkrLive. У червні 2023 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії цих каналів.

Що відомо про справу Шуфрича