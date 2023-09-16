Имения в Крыму и "Нефтегаздобыча": состояние Шуфрича оценивается более чем в 100 миллионов долларов

Нестору Шуфричу, обвиняемому в госизмене, грозит 15 лет за решеткой и потеря имущества. Пророссийский политик имеет немало активов, которые могут конфисковать.

Издание Forbes оценивает состояние Нестора Шуфрича в более чем 100 миллионов долларов. В основном, как пишут журналисты, – это наличные деньги.

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Шуфрич хранит много наличных денег

По данным YouControl, Шуфрич является владельцем охотничьего клуба и имеет 25% долю в неприбыльной компании по розничной торговле авто ООО "Рейтинг".

По данным декларации за 2020 год, он вошел в перечень депутатов, которые задекларировали больше наличных – 146,5 миллиона гривен. После прекращения электронного декларирования их судьба неизвестна.

Также ему принадлежит 6,5% Киевского речного порта. Главное известное соглашение Шуфрича – продажа 50% "Нефтегаздобычи" за 96 миллионов долларов. Точно неизвестно, как он распорядился этими деньгами.



Статики Шуфрича оценивают более чем в 100 миллионов долларов / Инфографика Forbes

В 2002 году Шуфрич приобрел 50% одной из крупнейших частных газодобывающих компаний "Нефтегаздобычи". Постепенно Шуфрич распродал свою долю в компании.

В 2017 году пресс-служба ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что компания выкупила последние 15% Шуфрича, увеличив свою долю до 75%.

Имения в Крыму и телеканалы

В 2013 году Шуфрич занял 11 место в двадцатке самых богатых народных избранников от Forbes с состоянием в 273 миллиона долларов.

В 2015 – 2017 годах в декларациях Шуфрича были миллионы гривен дохода, десятки квартир и земельных участков, несколько домов, авто, коллекции икон, живописи, фарфора и оружия.

В 2018 году он получил статус самого вооруженного чиновника, задекларировав 156 видов огнестрельного оружия.

При этом среди бизнес-активов нардеп указывал только свои доли в закарпатском производителе соков "Витал Плюс" (80%) и "Охотничьем клубе "Кременка" (100%).

В 2016 году журналисты выяснили, что вместе с экспредседателем Госкомпредпринимательства Украины Михаилом Бродским Шуфрич владеет долей в компании "Киевский речной порт", в собственности которой здание Киевского речного вокзала на Почтовой площади в Киеве. Также эта компания имеет участок под строительство ЖК на острове Рыболовный.

По данным Радио Свобода, 25% компании принадлежало фирме помощника Шуфрича – Виктора Сидорука. Прессслужба нардепа подтвердила эту информацию.

В середине февраля 2022 года журналисты "Радио Свобода" нашли в собственности семьи Шуфрича земельные участки и имение в поселке Симеиз на южном берегу временно аннексированного Крыма, приобретенные в 2013 году.

Шуфрич публично посещал Крым после аннексии и подтвердил, что у его семьи есть имущество в Крыму. Однако он не уточнял, оформлено ли оно по российским законам.

В марте 2023 года журналисты BIHUS.Info обнаружили в собственности политика не менее четырех имений в Конча-Заспе (не менее 250 миллионов гривен), шесть квартир в центре Киева, элитные апартаменты в Одессе на берегу моря на 500 "квадратов" и комплекс "Конюшня" под Киевом.

Большинство имущества записано на венгра с российскими связями Дьордя Штофа, многолетнего помощника Шуфрича Вячеслава Черепаня и нескольких подставных лиц.

Осенью 2021 года Шуфрич стал мажоритарным акционером телеканала "Первый независимый", а в ноябре того же года нардеп купил канал UkrLive. В июне 2023 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии этих каналов.

Что известно о деле Шуфрича