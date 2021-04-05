ЗМІ оприлюднили імена українок, яких голими затримали в ОАЕ

У Дубаї 3 квітня затримали 40 дівчат за голу фотосесію на балконі. Серед них були мешканки Полтави, Києва, Запоріжжя та Жашкова, що на Черкащині.

Кого затримали у Дубаї

З 40 затриманих 11 виявилися українками. Наразі відомі імена 5 з них.

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Серед затриманих є:

20-річні Яна та Діана. Дівчата публікували у своєму інстаграмі фото з верблюдами, а згодом їх розпізнали на "голому фото";

19-річна модель з Полтави Дарина Хорунженко;

модель та майстер брів Катерина Кащенко;

Софія Ткачук.

До речі, російські ЗМІ пишуть, що на фото була також донька російського бізнесмена та колишнього банкіра. Однак та все заперечує.

Зауважимо, дівчат розпізнали по татуюваннях на фото. Усі вони публікували відео та фото з ОАЕ на своїх сторінках у соціальних мережах.

Що відомо про голих дівчат на балконі в ОАЕ

Правоохоронці затримали дівчат 3 квітня на балконі будинку у курортному районі Дубай Маріна.

Поліцейських викликали люди з сусіднього будинку, які спостерігали за фотосесією.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що консул відвідає затриманих 6 квітня.

Відомо, що серед них є ще 8 дівчат з Росії.

Тепер порушницям загрожує серйозне покарання – ув'язнення т ерміном до 6 місяців та штраф у розмірі 5 000 дирхамів (приблизно 38 тисяч гривень);

За даними ЗМІ, дівчата нібито знімалися для ізраїльської версії невідомого американського вебсайту для дорослих.