Майже літо у вересні: науковець пояснив наслідки й оцінив загрозу стихійних лих для України

Кінець вересня, однак про це говорить лише жовте листя та коротший світловий день. Науковець зазначив, що це наслідки кліматичних змін і пояснив, чому це не дуже добре.

Доцент кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська Академія розповів Євген Хлобистов у колонці 24 Каналу, що людство не готове до кліматичних змін.

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Україні загрожують нові стихійні лиха

Євген Хлобистов пояснив, що літня погода наприкінці вересня не є нормальним явищем. Це призводить не лише до посухи, а й до забруднення річок.

Чи можемо ми далі милуватися гарним, майже літнім вереснем і ясним небом? Так. Однак сказати, що це нормально, – важко. Сухе листя, суха земля, страждає сільське господарство, особливо рослинництво, знижується самоочищення українських річок, як у результаті карколомних забруднень, що спричинило вилив органічних речовин з Курської області в річку Сейм і далі – в Десну,

– сказав він.

Науковець зауважив, що посуха, яка нині спостерігається в Україні, підвищує ризики появи повені та стихійних лих. А проживання поблизу річок починає набувати цілком реальних потенційних небезпек.

Як можна боротися з наслідками змін клімату

Хлобистов наголосив на тому, що треба переосмислити політику стосовно гідроспоруд, водотоків, річок і водозбірних басейнів.

Для постраждалої від війни економіки України – це зона особливої уваги. У нас є шанс розбудовувати нову регіональну економіку і локальне господарювання вже з розумінням цих кліматичних викликів, які спостерігаємо в Європі,

– підкреслив науковець.

Він закликав українців бути пильними, дослуховуватися до фахівців та вірити в ЗСУ.