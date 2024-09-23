Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зробив детальний прогноз погоди на кінець вересня.

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Аномальне тепло в Україні

За прогнозом Кібальчича, цього тижня до нашої держави почне надходити тепле повітря з Туреччини й країн Балканського півострова. Значних дощів в Україні найближчими днями не буде. Тільки на Заході часом спостерігатимуться. помірні опади.

Синоптик писав, що понеділок, 23 вересня, температура повітря вночі +6 – +11 градусів. Однак, у центральних і південних областях +11 – +16. Вдень в Україні +23 – +29 градусів, лише на крайній Півночі та в Карпатах +18 – +23 градуси.

У вівторок, 24 вересня, температура повітря вночі +7 – +12 градусів, у південних областях +12 – +17 градусів. Вдень +24 – +29, у Карпатах +18 – +23 градуси.

У середу, 25 вересня, вночі +10 – +15 градусів, на Північному Сході +5 – +10. Вдень в Україні +21 – +26, лише в західних областях подекуди +16 – +21 градус.

У четвер, 26 вересня, температура повітря вночі +10 – +15 градусів, на Півдні та узбережжі морів +15 – +20. Вдень +22 – +27, лише в Карпатах прохолодніше, зокрема, +16 – +21.

У п'ятницю, 27 вересня, вночі +13 – +18, на півдні й узбережжі морів +16 – +21 градус. Вдень +24 – +29, на крайньому Заході +18 – +23.

У суботу, 28 вересня, температура вночі +12 – +18, на півдні та узбережжі морів +16 – +21 градус. Вдень у північних і західних областях +17 – +22 градуси.

У центральних, південних та східних регіонах +25 – +30 градусів,

– зазначив Кибальчич.

У неділю, 29 вересня, вночі +12 – +17 градусів, вдень +23 – +28. Тільки у західних і північних областях знову прохолодніше, зокрема, +17 – +22 градуси.