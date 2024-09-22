Про це повідомив Ігор Кібальчич на Meteoprog. Синоптик зробив детальний прогноз погоди на 23 – 29 вересня.

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Погода в Україні

Експерт розповів, що у зв'язку з розвитком циклонічної діяльності в західній і центральній Європі, над територією України переважатимуть повітряні потоки південного й південно-східного напрямку. Через таку атмосферну циркуляцію, до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини й країн Балканського півострова.

Значних дощів на найближчий тиждень не передбачається, лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади,

– зазначив Ігор Кібальчич.

За прогнозом синоптика, у понеділок, 23 вересня, на всій території України мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці на Заході й подекуди Півночі можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +6 – +11, тільки у центральних і південних областях +11 – +16. Вдень +23 – +29, але на крайній Півночі та в Карпатах +18 – +23 градуси.

У вівторок, завдяки впливу антициклону, у більшості областей збережеться тепла й суха погода. Вітер східний / південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +7 – +12, у південних областях +12 – +17 градусів. Вдень +24 – +29, у Карпатах +18 – +23.

У середу, 25 вересня, на Заході, також місцями у Приазов'ї дощі. Вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі сильні дощі. На решті території України переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +10 – +15 градусів, на Північному Сході +5 – +10. Вдень +21 – +26 градусів, тільки в західних областях подекуди +16 – +21.

У четвер місцями на Заході, у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами. Вітер південний / південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +10 – +15 градусів, на Півдні та узбережжі морів +15 – +20. Вдень +22 – +27, у Карпатах +16 – +21 градус.

У п'ятницю, 27 вересня, на Півночі подекуди можливий невеликий дощ. На решті території України – без істотних опадів. Вітер південного / південно-західного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +13 – +18 градусів, на Півдні та узбережжі морів +16 – +21. Вдень +24 – +29, на крайньому Заході +18 – +23.

У суботу переважно без опадів. Дощова й прохолодна погода очікується лише в західних областях. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +12 – +18 градусів, на Півдні та узбережжі морів +16 – +21. Вдень у північних і західних областях +17 – +22. У центральних, південних і східних регіонах +25 – +30.

Кібальчич зазначив, що в неділю, 29 вересня, нестійка погода з дощами очікується у західних, північних і центральних областях. Тим часом на Сході та Півдні ще збережеться тепла й суха погода.

Вітер південно-західний з переходом у західній частині на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17 градусів, вдень +23 – +28. Тільки на Заході та Півночі +17 – +22 градуси.