Об этом сообщил Игорь Кибальчич на Meteoprog. Синоптик сделал подробный прогноз погоды на 23 – 29 сентября.

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Погода в Украине

Эксперт рассказал, что в связи с развитием циклонической деятельности в западной и центральной Европе, над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления. Из-за такой атмосферной циркуляции, к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова.

Значительных дождей на ближайшую неделю не предвидится, только в западной части иногда будут наблюдаться умеренные осадки,

– отметил Игорь Кибальчич.

По прогнозу синоптика, в понедельник, 23 сентября, на всей территории Украины переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на Западе и местами Севере возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +6 – +11, только в центральных и южных областях +11 – +16. Днем +23 – +29, но на крайнем Севере и в Карпатах +18 – +23 градуса.

Во вторник, благодаря влиянию антициклона, в большинстве областей сохранится теплая и сухая погода. Ветер восточный / юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +7 – +12, в южных областях +12 – +17 градусов. Днем +24 – +29, в Карпатах +18 – +23.

В среду, 25 сентября, на Западе, также местами в Приазовье дожди. Ночью на Закарпатье и в Карпатах возможны сильные дожди. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Ветер юго-восточного направления, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +10 – +15 градусов, на Северо-Востоке +5 – +10. Днем +21 – +26 градусов, только в западных областях местами +16 – +21.

В четверг местами на Западе, в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди, временами с грозами. Ветер южный / юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +10 – +15 градусов, на юге и побережье морей +15 – +20. Днем +22 – +27, в Карпатах +16 – +21 градус.

В пятницу, 27 сентября, на Севере местами возможен небольшой дождь. На остальной территории Украины – без существенных осадков. Ветер южного/юго-западного направления, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +13 – +18 градусов, на Юге и побережье морей +16 – +21. Днем +24 – +29, на крайнем Западе +18 – +23.

В субботу преимущественно без осадков. Дождливая и прохладная погода ожидается лишь в западных областях. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров на секунду. Температура ночью +12 – +18 градусов, на юге и побережье морей +16 – +21. Днем в северных и западных областях +17 – +22. В центральных, южных и восточных регионах +25 – +30.

Кибальчич отметил, что в воскресенье, 29 сентября, неустойчивая погода с дождями ожидается в западных, северных и центральных областях. Между тем на Востоке и Юге еще сохранится теплая и сухая погода.

Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +23 – +28. Только на Западе и Севере +17 – +22 градуса.