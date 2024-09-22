Будет ли резкое похолодание в ближайшие дни, какой погоды ждать в последнюю неделю сентября, передает 24 Канал.

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Похолодание в Украине

Накануне Укргидрометцентр сделал прогноз погоды на 22 и 23 сентября. Синоптики отмечали, что удержится сухая погода. Ветер будет северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6 – +12 градусов, на побережье морей +13 – +18. Днем в Украине +21 – +26. Только в Карпатах +15 – +20 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 25 и 26 сентября температура снизится. Больше всего это будет ощутимо на Западе. Днем там уже +18 – +20 градусов.

Поэтому как минимум до четверга сильного похолодания в Украине еще не будет.

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Прогноз погоды на 22 – 26 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра

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