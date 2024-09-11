Чего ждать в октябре 2024 года, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Погода на октябрь 2024 года

Метеоролог рассказала, ожидается, что октябрь в Украине также будет теплым.

Средняя за месяц температура воздуха может быть на 2 градуса выше климатической нормы и будет колебаться от +9 градусов на Северо-Востоке до +13 градусов и выше на Юге,

– отметила Вера Балабух.

Кстати, самым теплым месяцем осени будет сентябрь. Так, по словам эксперта, он может быть на 2 – 3 градуса теплее климатической нормы.

Максимальная температура воздуха в течение первой декады почти на всей территории Украины будет превышать +25 градусов, а в отдельных регионах даже +30,

– рассказала метеоролог.

Добавила, что температура будет снижаться постепенно. Впрочем, она будет оставаться довольно-таки высокой. Так, средняя за сутки температура, вероятно, будет выше +15 градусов, – границу метеорологического лета.

"Поэтому очень вероятно, что сентябрь в этом году будет преимущественно типичным летним месяцем", – подытожила Вера Балабух.