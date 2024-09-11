Чого чекати у жовтні 2024 року, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Зверніть увагу Ця осінь може потрапити до трійки найтепліших за останні півсторіччя

Погода на жовтень 2024 року

Метеорологиня розповіла, очікується, що жовтень в Україні також буде теплим.

Середня за місяць температура повітря може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму і коливатиметься від +9 градусів на Північному Сході до +13 градусів і вище на Півдні,

– зазначила Віра Балабух.

До речі, найтеплішим місяцем осені буде вересень. Так, за словами експертки, він може бути на 2 – 3 градуси теплішим за кліматичну норму.

Максимальна температура повітря протягом першої декади майже на всій території України перевищуватиме +25 градусів, а в окремих регіонах навіть +30,

– розповіла метеорологиня.

Додала, що температура буде знижуватися поступово. Втім, вона залишатиметься доволі-таки високою. Так, середня за добу температура, ймовірно, буде вищою за +15 градусів, – межу метеорологічного літа.

"То ж дуже ймовірно, що вересень у цьому році буде переважно типовим літнім місяцем", – підсумувала Віра Балабух.