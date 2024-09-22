Чи буде різке похолодання найближчими днями, якої погоди чекати в останній тиждень вересня, передає 24 Канал.
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Похолодання в Україні
Напередодні Укргідрометцентр зробив прогноз погоди на 22 і 23 вересня. Синоптики зазначали, що утримається суха погода. Вітер буде північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +6 – +12 градусів, на узбережжі морів +13 – +18. Вдень в Україні +21 – +26. Тільки у Карпатах +15 – +20 градусів.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 25 і 26 вересня температура знизиться. Найбільше це буде відчутно на Заході. Вдень там уже +18 – +20 градусів.
Тож щонайменше до четверга сильного похолодання в Україні ще не буде.
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Прогноз погоди на 22 – 26 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Ця осінь може потрапити до трійки найтепліших за півсторіччя
- Цікаво, що найтеплішою з 1961-го в Україні була осінь минулого року. Середня за сезон температура повітря була на 2,4 градуса вищою за її середні багаторічні значення у 1991 – 2020 роках і перевищила на 0,02 градуса середню за сезон температуру у 2020 році.
- Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
- Віра Балабух зазначила: "Очікується, що в цьому році осінь може бути на 2 градуси вищою та теплішою за кліматичну норму. То ж дуже ймовірно, що цьогорічна осінь, якщо й буде не найтеплішою, то потрапить до трійки найтепліших за останнє півсторіччя".
- До речі, середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою, порівняно з останніми десятиріччями, й коливатися від +13 – +14 градусів на Півдні до +10 на Півночі та Північному Сході.