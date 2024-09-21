Коли й де саме дощитиме наступного тижня, як довго будуть опади, передає 24 Канал.

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Коли будуть дощі та грози

Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що упродовж 21 – 23 вересня в Україні утримається суха погода. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +6 – +12, на узбережжі морів +13 – +18, вдень +21 – +26, у Карпатах +15 – +20 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 24 вересня подекуди на Півдні й Південному Сході вже очікуються дощі. Уже наступного дня опади, ймовірно, накриють Захід України, також пройдуть грози.

У четвер, 26 вересня, дощі та грози можуть пройти на Закарпатті, Львівщині, Прикарпатті, Буковині, Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині, Київщині, Чернігівщині, Запоріжжі, Донеччині, Херсонщині, а також в окупованому Криму. Окрім того, опади очікуються на Вінниччині.

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Прогноз погоди на 22 – 26 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру

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