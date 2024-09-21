Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Також сказали, якою буде температура.

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Погода на 22 вересня

У неділю буде невелика хмарність. Опади не очікуються. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +7 – +12, на узбережжі морів +12 – +17. Вдень +21 – +26. У Карпатах вночі +2 – +7 градусів, вдень +15 – +20 градусів,

– зазначили синоптики.

Прогноз погоди на 22 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах