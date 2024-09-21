Чи повернеться вона в останній декаді вересня, якою буде погода найближчими днями, пише 24 Канал.

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Чи буде ще спека

Синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз на три доби, зокрема, 21 – 23 вересня. Зазначили, що в Україні утримається суха погода. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +6 – +12 градусів, тільки на узбережжі морів +13 – +18. Вдень в Україні +21 – +26. У Карпатах +15 – +20 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 24 і 25 вересня максимум +25 градусів. Тож спека в Україні наразі не очікується.

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Прогноз погоди на 21 – 25 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру