За даними Укргідрометцентру, вдень буде дуже тепло – до +26 градусів. Вночі ж стовпчики термометрів можуть опуститися до +6.

Цікаво Чи вдарять в Україні заморозки вже найближчими днями

Прогноз погоди на 21 вересня

У суботу, 21 вересня, синоптики прогнозують буквально ідеальну погоду. Так, опадів не буде, а сонце зігріватиме своїм теплом. Лише місцями можлива невелика хмарність.

Також синоптики не прогнозують сильних поривів вітру, як це було кількома днями раніше. Вітер, звісно, очікується, але не сильний – від 5 до 10 метрів за секунду, північно-східного напрямку.

Вночі буде дещо прохолодно, адже стовпчики термометрів опустяться вже до +6 градусів, однак вдень буде по-літньому теплому. Так, температура повітря сягатиме +21...+26 градусів, а у Карпатах – +15...+20 градусів.

Погода у містах України

Київ +23...+25;

Ужгород +21...+23;

Львів +21...+23;

Івано-Франківськ +21...+23;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +22..+24;

Рівне +22...+24;

Житомир +22...+24;

Вінниця +23...+25;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +23...+25;

Полтава +23...+25;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +24...+26;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +23..+25;

Харків +23...+25.



Погода 21 вересня / Карта Укргідрометцентру