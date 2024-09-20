Чи вдарять заморозки найближчими днями, якої погоди чекати, з посиланням на Укргідрометцентр, пише 24 Канал.

Дивіться також Температура значно впала: у Карпати прийшло похолодання та дощі

Заморозки в Україні

Синоптики оприлюднили прогноз на три доби, зокрема, з 20 по 22 вересня. Зазначили, що опади не очікуються. Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +6 – +11, на Півдні країни +12 – +17, у західних областях 21 вересня +4 – +9 тепла; вдень +20 – +26, у Карпатах +16 – +21 градус,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Тож поки заморозків в Україні синоптики не прогнозують.

До речі, згідно з кліматичними характеристиками, заморозки в повітрі відмічено у другій і третій декадах вересня. У Карпатах та подекуди в Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях – у першій декаді місяця.