Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Также сказали, какой будет температура.
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Погода на 22 сентября
В воскресенье будет небольшая облачность. Осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3 – 8 метров на секунду.
Температура ночью +7 – +12, на побережье морей +12 – +17. Днем +21 – +26. В Карпатах ночью +2 – +7 градусов, днем +15 – +20 градусов,
– отметили синоптики.
Прогноз погоды на 22 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +22 – +24
- Ужгород +22 – +24
- Львов +20 – +22
- Ивано-Франковск +20 – +22
- Тернополь +21 – +23
- Черновцы +22 – +24
- Хмельницкий +21 – +23
- Луцк +21 – +23
- Ровно +22 – +24
- Житомир +22 – +24
- Винница +23 – +25
- Одесса +23 – +25
- Николаев +24 – +26
- Херсон +24 – +26
- Симферополь +23 – +25
- Кропивницкий +24 – +26
- Черкассы +23 – +25
- Чернигов +22 – +24
- Сумы +21 – +23
- Полтава +23 – +25
- Днепр +24 – +26
- Запорожье +24 – +26
- Донецк +24 – +26
- Луганск +24 – +26
- Харьков +23 – +25