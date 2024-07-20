Тисячі людей зібралися на акцію протесту під стінами КМДА після знесення садиби Зеленських

У Києві 19 липня знесли садибу Зеленських, збудовану у 19 столітті. Через це 20 липня люди вийшли на акцію протесту під приміщення Київської міської державної адміністрації.

Вони тримали у руках плакати та вигукували "Досить нищити наше місто", "Досить руйнувати Київ", "Коли ми почнемо обирати спадщину, а не Тургенєва", "Ні свавіллю Київради", пише 24 Канал.

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Що відомо про акцію через знесення садиби

Суспільне повідомило, що люди вийшли на акцію протесту ввечері 20 липня. За даними журналістів, на мітингу зібралось орієнтовно тисяча людей.

Активісти вийшли під стіни Київської міської державної адміністрації. Вони тримали у руках плакати, на яких зобразили історичні будинки, які були знищені в роки, під час яких Віталій Кличко є мером Києва.

За даними журналістів, люди вигукували також:

"Новий мурашник не наблизить перемогу",

"Кличко — русня",

"Кличко-замудовник",

"Мене вбив Тургенєв".

Про Тургенєва згадували тому, що на місці садиби планують збудувати житловий комплекс "Тургеневъ".

Люди протестували під КМДА у Києві: дивіться відео

Як відбувалась акція протесту в Києві: дивіться відео

Після протесту люди пройшли до вулиці Олександра Кониського, 22, де знесли історичну садибу.

Яка реакція КМДА, поліції та Мінкульту

Правоохоронці заявили, що за фактом знесення історичної будівлі розслідують кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України про умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин.

У КМДА запевнили, що садибу Зеленських знесли несанкціоновано.

Мінкульт заявив, що це цинічне порушення пам'яткоохоронного та містобудівного законодавства та Державних будівельних норм.

Наразі будинок не має юридичного статусу пам'ятки чи "щойно виявленого об'єкта культурної спадщини", як це передбачено пам'яткоохоронним законодавством,

– сказали в міністерстві.

Також доповнили, що, за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва, будинок розташований в історичному ареалі міста та визнаний значною історичною будівлею під назвою "Садибний житловий будинок" другої половини 19 століття.

Детальніше про знесення будинку читайте за посиланням.