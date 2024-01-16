Втрата літака А-50: Ступак припустив, як це вплине на російські обстріли

Українські Сили оборони 14 січня знищили російський літак дальнього радіолокаційного стеження А-50. Таким чином окупанти фактично залишилися без "очей" у повітрі.

Про це 24 Каналу відзначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. На його думку, зараз росіяни візьмуть умовну паузу, аби розібратися, що саме це був за удар.

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"Ці літаки збирають інформацію про те, що злітає з території України, які ракети, які літаки і так далі. Тобто це дійсно "вдарили по очах" і можна очікувати найближчим часом якісь додаткові удари", – сказав Ступак.

Наслідки ліквідації А-50

За словами Ступака, росіяни наразі можуть взятися за "розбір прильоту". Мається на увазі те, що ворог може оцінювати як саме стався удар, з чого, чим і так далі. Не виключення, що після окупанти можуть відтягнути вглиб Росії свою техніку, аби надалі уникнути подібних інцидентів.

Умовно вони відтягнуть (техніку – 24 канал) на 100 кілометрів вглибину. Відповідно настільки ж вони менше бачитимуть українську територію і матимуть меншу фору побачити українські літаки в повітрі,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Крім цього окупанти не так швидко зможуть поповнити і умовний людський ресурс. Оскільки для підготовки пілотів такого рівня необхідний значний час.

"Це не буряти, яких набрали десь з віддаленого селища, посадили і сказали: тут крути, тут дьоргай, це не чіпай, про це взагалі забудь, полетіли – такого точно не буде. Це люди, які мінімум п'ять років навчаються в профільному інституті, плюс мінімум 5 років мають безпосередньої роботи на цьому літаку. А коли ми бачили фотографії цих людей, які сидять там, то це люди з досвідом по 15 – 20 років. Тому вони втратили дуже серйозний людський ресурс", – пояснив Ступак.

Зазначимо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що ліквідація літака А-50 не надто вплине на здатність росіян обстрілювати території України. Адже російським ракетам та дронам, які програмують на землі і вони летять заданим маршрутом, не надто потрібен літак ДРЛС. Водночас А-50 стало менше і це плюс.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у свою чергу наголосила, що ефект від збиття літака вже помітний. Він – морально-психологічний. Це потужний ляпас ворогу, який наразі має швидко переорієнтовувати свою роботу.

Реакція росіян

Напередодні, 15 січня, російські пропагандисти питали у путінського речника Дмітрія Пєскова про даний інцидент. Але, як він сам сказав, "інформації немає".

"Можливо була якась реакція в міноборони чи генштабі. Важливо, що вони не знають яким чином це було збито. Зараз всі уламки аналізують, дістають поранених, вбитих і, можливо, до кінця тижня вони вже будуть мати уявлення, що це було", – додав Ступак.

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