Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України в ефірі телемарафону зазначила, що ефект від збиття ворожого літака А-50 вже помітний. Адже саме з його допомогою окупанти патрулювали над Азовським морем та запевняли, що спостерігають ледь не за всією Україною, пише 24 Канал.

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Що саме виявилось "потужним ляпасом" ворогу при знищенні А-50

Наталія Гуменюк пояснила, що найбільший ефект – це, найімовірніше, морально-психологічний. Тому що певну розгубленість ворога у бойових умовах ЗСУ негайно враховують та використовують в бойовій роботі.

Зокрема, ЗСУ продовжують свою контрбатарейну боротьбу, утримують позиції на лівому березі Дніпра, попри важкі погодні та бойові умови. Ба більше, ЗСУ продовжують розширювати плацдарм. Своєю чергою ворог наважився тільки на один марний штурм.

Потрібно усвідомлювати, що це "потужний ляпас", це потужна втрата, це дуже серйозне переорієнтування в роботі. Ця втрата фахівців навіть більш вагома, ніж втрата техніки в цьому сенсі, тому що техніка така у ворога ще є, на жаль. А перелік спеціалістів дуже маленький, ця втрата дуже серйозно вдарила по них,

– пояснила Наталія Гуменюк.

Що демонструють окупанти

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України розповіла, що, на жаль, ворожу авіацію ми не ліквідували повністю. Саме тому окупанти створили певну напругу у повітрі, щоб відвести увагу від втрати своїх літаків.

Вони активізували тактичну авіацію минулої доби (15 січня – 24 Канал) в нашій зоні відповідальності, спрямувавши 13 керованих авіабомб по правому берегу. Намагалися вдарити максимально по цивільній інфраструктурі – пошкодили житлові будинки, адміністративні будівлі, пункт незламності. Це все ворог намагається перетворити на тиск як помсту за нашу активність на лівому березі,

– заявила речниця ОК "Південь".

За її словами, окупанти станом на 16 січня залишили у штормовому морі фрегат "Адмірал Макаров" – надводний ракетоносій, який продовжує нести загрозу ракетного удару (може атакувати 8 ракетами "Калібр"). Тож рівень ракетної небезпеки з моря – високий.

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ЗСУ знищили ворожий А-50