Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины в эфире телемарафона отметила, что эффект от сбитие вражеского самолета А-50 уже заметен. Ведь именно с его помощью оккупанты патрулировали над Азовским морем и уверяли, что наблюдают чуть ли не за всей Украиной, пишет 24 Канал.
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Что именно оказалось "мощной оплеухой" врагу при уничтожении А-50
Наталья Гуменюк объяснила, что наибольший эффект – это, вероятнее всего, морально-психологический. Потому что определенную растерянность врага в боевых условиях ВСУ немедленно учитывают и используются в боевой работе.
В частности, ВСУ продолжают свою контрбатарейную борьбу, удерживают позиции на левом берегу Днепра, несмотря на тяжелые погодные и боевые условия. Более того, ВСУ продолжают расширять плацдарм. В свою очередь враг решился только на один бесполезный штурм.
Нужно осознавать, что это "мощная оплеуха", это мощная потеря, это очень серьезная переориентация в работе. Эта потеря специалистов даже более весома, чем потеря техники в этом смысле, потому что техника такая у врага еще есть, к сожалению. А перечень специалистов очень маленький, эта потеря очень серьезно ударила по ним,
– объяснила Наталья Гуменюк.
Что демонстрируют оккупанты
Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что, к сожалению, вражескую авиацию мы не ликвидировали полностью. Именно поэтому оккупанты создали определенное напряжение в воздухе, чтобы отвести внимание от потери своих самолетов.
Они активизировали тактическую авиацию за прошедшие сутки (15 января – 24 Канал) в нашей зоне ответственности, направив 13 управляемых авиабомб по правому берегу. Пытались ударить максимально по гражданской инфраструктуре – повредили жилые дома, административные здания, пункт несокрушимости. Это все враг пытается превратить в давление как месть за нашу активность на левом берегу,
– заявила спикер ОК "Юг".
По ее словам, оккупанты по состоянию на 16 января оставили в штормовом море фрегат "Адмирал Макаров" – надводный ракетоноситель, который продолжает нести угрозу ракетного удара (может атаковать 8 ракетами "Калибр"). Так что уровень ракетной опасности с моря высок.
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ВСУ уничтожили вражеский А-50
- Вооруженные Силы Украины уничтожили над Азовским морем вражеский самолет А-50 и повредили вражеский Ил-22. Последний, по данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, приземлился в Анапе. Однако наши военные подбили его двигатель, там был пожар и раненые. Ил-22 не подлежит восстановлению.
- Следует отметить, что рупор Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля якобы нет информации об уничтожение А-50 и призвал обращаться в минобороны России, где инцидент не комментируют.
- Относительно А-50, Юрий Игнат рассказал, что это важная цель, ведь он является радаром воздушного базирования, который может сканировать территорию страны до 600 километров. Спикер отметил, что если он летает и сверху, и снизу, то видит все воздушные цели на Северном, Южном и Восточном направлениях. В то же время, таких самолетов в воздушном пространстве часто работает по несколько.
- По данным журналистов Forbes, стоимость базовой версии А-50 – 330 миллионов долларов, модернизированной – ориентировочно 500 миллионов долларов. То есть, А-50 является самой дорогой потерей России после крейсера "Москва", который стоил 750 миллионов долларов.