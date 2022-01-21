"Золотий час" став смертельним: роковини пожежі в пансіонаті у Харкові – що відомо про трагедію

21 січня 2021 року в харківському будинку для літніх людей "Золотий час" сталася масштабна пожежа, яка забрала життя 15 людей. Поліція затримала 4 керівників закладу за підозрою у причетності до займання. Суд над ними триває донині.

Сайт 24 каналу зібрав хронологію ключових подій та найважливіші коментарі про жахливу трагедію у пансіонаті "Золотий час".

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Як розвивалися події

21 січня 2021 року о 15:03 на другому поверсі пансіонату "Золотий час" (вулиця Нижня Гиївська, 150-б) спалахнула пожежа. Вона охопила площу 100 квадратних метрів.

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Жителі сусідніх будинків викликали пожежників і швидку допомогу та почали рятувати мешканців пансіонату. Багатьох довелося виносити на руках, бо вони були лежачими. На момент прибуття першої пожежної бригади вогонь уже знищив внутрішні приміщення й вирвався у вікна та на дах будівлі.



Пожежники загасили пожежу в пансіонаті / Фото ДСНС

Пожежу вдалося приборкати о 16:53 зусиллями 50 рятувальників, які залучили 13 одиниць спецтехніки.

У будинку перебували 33 людини – з них 15 загинули і 11 отримали травми (9 були госпіталізовані). Через чотири дні, 25 січня, у лікарні помер один із постраждалих. Медики заявили, що 80-річний чоловік не мав опіків чи інших ушкоджень, а помер від стресу.

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Хто загинув під час пожежі: повний список

Жінки

Панченко Валентина Миколаївна (79 років),

Звягінцева Віра Сергіївна (83 роки),

Орищенко Любов Олексіївна (82 роки),

Мандрігель Галина Михайлівна (70 років),

Дмитренко Ганна Іванівна (71 рік),

Палант Ірина Семенівна (85 років),

Постовна Любов Федорівна (80 років),

Песина Олена,

Юрченко Ольга.

Чоловіки

Мартиненко Георгій Михайлович (79 років),

Давиденко Павло Іванович (74 роки),

Гробов Федір Іванович (78 років),

Панін Віктор Семенович (80 років),

Чернов Микола Анатолійович (74 роки),

Телегун Федір Вікторович (91 рік).

Причина пожежі

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

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Спочатку розглядалися три версії займання:

підпал (занесення стороннього вогню);

необережне поводження з вогнем у побуті та з електроприладами;

замикання електромережі.

Підозрюваних – четверо

Згодом слідство встановило, що, а саме – з переносними обігрівачами.



Затримання підозрюваного / Фото Харківської обласної прокуратури

Поліція затримала 4 людей, причетних до діяльності пансіонату. Київський райсуд Харкова постановив взяти їх під варту на 60 діб без права внесення застави (пізніше термін затримання продовжили). Це громадяни України:

Славік Акопян , власник будинку, який здавав його в оренду під пансіонат;

, власник будинку, який здавав його в оренду під пансіонат; В’ячеслав Кравченко , орендар будинку;

, орендар будинку; Ольга Кравченко , дружина В’ячеслава, директор пансіонату;

, дружина В’ячеслава, директор пансіонату; Ігор Мірончук, адміністратор пансіонату, керував його роботою, але при цьому не був там офіційно працевлаштований.

Пансіонат працював нелегально

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що пансіонат "Золотий час" не фігурує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів. Крім того, електро- та газопостачання там підключене без спеціальних дозволів.

Раніше це був звичайний житловий двоповерховий будинок, який переобладнали під пансіонат. На його вікнах були ґрати, тому люди не змогли вибратися з приміщення і задихнулися під час пожежі. На місці подій не було жодного вогнегасника.

Чому не вдалося врятували людей



Рятувальники на місці трагедії / Фото ДСНС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий пояснив, чому не вдалося уникнути жертв. Дві головні причини:

швидке поширення вогню;

люди, які перебували на 2 поверсі, були маломобільними та мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами.

Реакція влади

Подія була класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Президент України Володимир Зеленський наказав терміново створити Державну комісію для з'ясування причин пожежі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив співчуття рідним та близьким людей, які загинули чи постраждали внаслідок пожежі, й скликав термінове засідання уряду. На засіданні створили Державну комісію для з'ясування причин трагедії. Шмигаль також доручив провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення – готелях, пансіонатах, хостелах та будинках літніх людей.

У Харкові 22 січня оголосили траур за загиблими.

Реакція світу

Співчуття Україні у зв'язку з трагедією першими висловили:

генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич ;

; президент Польщі Анджей Дуда ;

; міністерство закордонних справ Туреччини.

Свідчення сусідів: там були порностудії і секти…



Швидка допомога забирає постраждалих / Фото ДСНС

Першою підняла шум через пожежу жінка, яка перебувала поруч, пригадала очевидиця Лєна. Вона запевнила, що персонал пансіонату не викликав пожежників, а почав евакуацію людей, тому пожежні машини приїхали з запізненням.

Інша сусідка – Ксенія – розказала подробиці:

Ми виносили людей. Це паралізовані, лежачі... Молоді хлопці з ДЦП. Виносили голих, лише у памперсах. Це було жахливо! Вони в диму, чорні,

– розказала Ксенія.

За її словами, сусіди своїми машинами під'їжджали до палаючого будинку і в них заносили постраждалих, аби ті хоч якось зігрілися, а потім відвозили до власних домівок.

Ксенія додала, що пансіонат працював приблизно рік, однак він нібито офіційно не оформлений, а до цього "там розміщалися порностудії, секти і чого тут тільки не було".

Деталі про пансіонат: "європейський зразок" і "топова пропозиція"

Будинок для людей похилого віку "Золотий час" працював неофіційно, тим не менше мав свій сайт і сторінку у фейсбуці, які вже ввечері після трагедії стали недоступними.

Пансіонат також розміщував свої візитки на різних спеціалізованих ресурсах.

Так, у довіднику Spravkus.com вказано, що буцімто "Золотий час" – пансіонат європейського зразка, де його мешканцям, зокрема, й людям з інвалідністю, пропонують кваліфіковану медичну допомогу і турботу, а компетентний персонал піклується про хворих деменцією, хворобами Альцгеймера чи Паркінсона, допомагає в реабілітації після травм, інфаркту або інсульту.

В описі також зазначається, що в пансіонаті панує тепла домашня атмосфера і комфортні умови проживання. Регулярно проводиться прибирання і кварцування для здорового мікроклімату. Доступні палати з розміщенням від 1 до 5 ліжок. Мешканцям пропонують смачне дієтичне харчування за режимом.

На іншому сайті – Пансіони UA – "Золотий час" позначений маркуванням "топова пропозиція". І вказана вартість проживання: для 1 людини – 450 гривень за добу або 6 тисяч гривень на місяць. Проте згодом стало відомо, що середня вартість перебування у пансіонаті коштувала близько 15 тисяч гривень.

Зеленський у Харкові



Володимир Зеленський прилетів у Харків / Фото Офісу Президента

22 січня у Харків прибув Володимир Зеленський. Він побував на місці трагедії, поспілкувався там із журналістами і відзначив, що перевірки дають шокуючі результати.

Лише за добу на Харківщині знайшли 6 схожих об'єктів. Треба по всій країні знайти подібні заздалегідь, а не у такі трагічні моменти, коли втрачені 15 людей,

– сказав Зеленський.

У Харкові президент також відвідав потерпілих, яких госпіталізували до хоспісу клінічної лікарні №17, взяв участь у нараді держкомісії з розслідування причин пожежі і підписав указ про оголошення 23 січня загальнонаціональним днем жалоби.

Володимир Зеленський у Харкові на місці пожежі

Допит постраждалих: компенсація – 4 мільйони гривень



Підозрюваний В’ячеслав Кравченко у суді / Фото Суспільного

Харківська обласна прокуратура завершила досудове розслідування у червні 2021 року і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 затриманих осіб, причетних до пожежі у пансіонаті.

7 жовтня почалися допити потерпілих – родичів загиблих.

Першою відповідала Мар'яна Паніна, яка втратила батька. Він перебував у пансіонаті з вересня 2020 року з оплатою 5500 гривень щомісяця.

Гроші передавали під час відвідин, за сплату я розписувалася в журналі. У холі на першому поверсі вогнегасника не було,

– сказала Паніна.

Потім слово взяла Алла Запольська. Вона влаштувала свого 90-річного батька до пансіонату за три дні до трагедії – 19 січня.

Він там пробув 19, 20, 21 січня. Написали список, що треба купити: 100 рукавичок, памперси... Мене здивувало, для чого клейонка – він же ходячий, не лежачий. Купила різного на тисячі півтори...

– повідомила Запольська.

Третій потерпілий – Валерій Чернов, який втратив батька, знайшов інформацію про пансіонат в інтернеті. Загиблий перебував там з грудня 2020 року, за нього сім’я сплачувала 6500 гривень на місяць. Договір з печаткою про перебування тата Валерія у пансіонаті підписала Ольга Кравченко.

5 січня на день народження Чернов бачив батька востаннє. За кілька днів до трагедії розмовляв з ним телефоном. Потерпілий вимагає компенсацію 4 мільйони гривень – по мільйону з кожного підозрюваного.

Процес триває...



Судове слухання / Фото Суспільного

13 січня 2022 року харківський суд завершив допит потерпілих і почав допит свідків.

Першою відповідала санітарка пансіонату Олена Халамандра. Вона впізнала трьох із чотирьох обвинувачених, але відзначила, що жодних розпоряджень від них не отримувала. Про роботу закладу доповідала Ігорю Мірончуку, якого вважала адміністратором.

Допити наступних свідків призначено на 24 лютого. Четверо обвинувачених як мінімум до цієї дати перебуватимуть під вартою.

Сайт 24 каналу продовжує слідкувати за розвитком подій у справі про пожежу в "Золотому часі".