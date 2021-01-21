Трагедія у будинку для престарілих у Харкові: закордонні лідери висловили співчуття Україні
У Харкові у будинку для літніх людей 21 січня сталася пожежа, в якій загинули 15 людей. Свої співчуття Україні у зв'язку з трагедією висловила Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, президент Польщі Анджей Дуда та Міністерство закордонних справ Туреччини.
В Україну надходять співчуття щодо жахливої пожежі, яка сталася у будинку для престарілих, повідомляє 24 канал.
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Реакція Генсека Ради Європи
Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття рідним жертв трагедії. У твіттері Генсека процитував її речник Деніел Хольтген.
Я глибоко засмучена загибеллю людей внаслідок трагічної пожежі. Від імені Ради Європи висловлюю щирі співчуття родинам загиблих і народу України та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим,
– заявила Пейчинович-Бурич.
Співчуття президента Польщі
Лист зі словами співчуття від Анджея Дуди на ім'я Володимира Зеленського опублікувало Посольство Польщі у Києві.
З великим сумом я дізнався про трагічну пожежу в харківському будинку для людей похилого віку, яка спричинила таку кількість смертей і постраждалих,
– написав Дуда.
Від імені польського народу та від себе особисто глава Польщі висловив співчуття родинам жертв та усім, кого торкнулася ця трагедія. "У ці важкі хвилини ми єднаємося з ними у болях та молитві", – додав він. Та запевнив, що у цей гіркий час думки польського народу перебувають з українським.
Повідомлення від Туреччини
На сайті МЗС Туреччини зазначили, що з великим сумом отримали новину, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові призвела до людських втрат і поранень.
Ми висловлюємо щирі співчуття дружньому й братньому українському народові, а також уряду України та бажаємо швидкого одужання постраждалим, – зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, 21 січня у будинку для літніх людей в Харкові сталася пожежа.
Жахлива пожежа у Харкові: що відомо
- Вогонь забрав життя 15 людей, ще 11 – постраждали.
- За даними Офісу генпрокурора, попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами.
- Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.
- У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими.
- Уряд створив Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії.
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