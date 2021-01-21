У Харкові у будинку для літніх людей 21 січня сталася пожежа, в якій загинули 15 людей. Свої співчуття Україні у зв'язку з трагедією висловила Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, президент Польщі Анджей Дуда та Міністерство закордонних справ Туреччини.

В Україну надходять співчуття щодо жахливої пожежі, яка сталася у будинку для престарілих, повідомляє 24 канал.

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Реакція Генсека Ради Європи

Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття рідним жертв трагедії. У твіттері Генсека процитував її речник Деніел Хольтген.

Я глибоко засмучена загибеллю людей внаслідок трагічної пожежі. Від імені Ради Європи висловлюю щирі співчуття родинам загиблих і народу України та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим,

– заявила Пейчинович-Бурич.

Співчуття президента Польщі

Лист зі словами співчуття від Анджея Дуди на ім'я Володимира Зеленського опублікувало Посольство Польщі у Києві.

З великим сумом я дізнався про трагічну пожежу в харківському будинку для людей похилого віку, яка спричинила таку кількість смертей і постраждалих,

– написав Дуда.

Від імені польського народу та від себе особисто глава Польщі висловив співчуття родинам жертв та усім, кого торкнулася ця трагедія. "У ці важкі хвилини ми єднаємося з ними у болях та молитві", – додав він. Та запевнив, що у цей гіркий час думки польського народу перебувають з українським.

Повідомлення від Туреччини

На сайті МЗС Туреччини зазначили, що з великим сумом отримали новину, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові призвела до людських втрат і поранень.

Ми висловлюємо щирі співчуття дружньому й братньому українському народові, а також уряду України та бажаємо швидкого одужання постраждалим, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, 21 січня у будинку для літніх людей в Харкові сталася пожежа.

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