В Харькове в доме для пожилых людей 21 января произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Свои соболезнования Украине в связи с трагедией выразил Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Польши Анджей Дуда и Министерство иностранных дел Турции.

В Украину поступают соболезнования по поводу ужасного пожара, который произошел в доме для престарелых, сообщает 24 канал.

Узнайте больше Пожар в доме престарелых в Харькове: все что известно, фото, видео

Реакция Генсека Совета Европы

Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования родным жертв трагедии. В Твиттере Генсека процитировал ее спикер Дениел Хольтген.

Я глубоко опечалена гибелью людей в результате трагического пожара. От имени Совета Европы выражаю искренние соболезнования семьям погибших и народу Украины и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим,

– заявила Пейчинович-Бурич.

Соболезнования президента Польши

Письмо со словами соболезнования от Анджея Дуды на имя Владимира Зеленского опубликовало Посольство Польши в Киеве.

С большой грустью я узнал о трагическом пожаре в харьковском доме для людей пожилого возраста, которая повлекла за собой такое количество смертей и пострадавших,

– написал Дуда.

От имени польского народа и от себя лично глава Польши выразил соболезнования семьям жертв и всем, кого коснулась эта трагедия. "В эти трудные минуты мы соединяемся с ними в болях и молитве", – добавил он. И заверил, что в это горькое время мысли польского народа находятся с украинским.

Сообщение от Турции

На сайте МИД Турции отметили, что с большой грустью получили новость, что пожар в доме престарелых в Харькове привел к человеческим потерям и ранениям.

Мы выражаем искренние соболезнования дружественному и братскому украинскому народу, а также правительству Украины и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим,

– отметили в министерстве.

Напомним, 21 января в доме престарелых в Харькове произошел пожар.

Ужасный пожар в Харькове: что известно