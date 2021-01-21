Трагедия в доме престарелых в Харькове: зарубежные лидеры выразили соболезнования Украине
В Харькове в доме для пожилых людей 21 января произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Свои соболезнования Украине в связи с трагедией выразил Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Польши Анджей Дуда и Министерство иностранных дел Турции.
В Украину поступают соболезнования по поводу ужасного пожара, который произошел в доме для престарелых, сообщает 24 канал.
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Реакция Генсека Совета Европы
Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования родным жертв трагедии. В Твиттере Генсека процитировал ее спикер Дениел Хольтген.
Я глубоко опечалена гибелью людей в результате трагического пожара. От имени Совета Европы выражаю искренние соболезнования семьям погибших и народу Украины и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим,
– заявила Пейчинович-Бурич.
Соболезнования президента Польши
Письмо со словами соболезнования от Анджея Дуды на имя Владимира Зеленского опубликовало Посольство Польши в Киеве.
С большой грустью я узнал о трагическом пожаре в харьковском доме для людей пожилого возраста, которая повлекла за собой такое количество смертей и пострадавших,
– написал Дуда.
От имени польского народа и от себя лично глава Польши выразил соболезнования семьям жертв и всем, кого коснулась эта трагедия. "В эти трудные минуты мы соединяемся с ними в болях и молитве", – добавил он. И заверил, что в это горькое время мысли польского народа находятся с украинским.
Сообщение от Турции
На сайте МИД Турции отметили, что с большой грустью получили новость, что пожар в доме престарелых в Харькове привел к человеческим потерям и ранениям.
Мы выражаем искренние соболезнования дружественному и братскому украинскому народу, а также правительству Украины и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим,
– отметили в министерстве.
Напомним, 21 января в доме престарелых в Харькове произошел пожар.
Ужасный пожар в Харькове: что известно
- Огонь унес жизни 15 человек, еще 11 – пострадали.
- По данным офиса генпрокурора, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
- В Харькове 22 января объявят траур по погибшим.
- Правительство создало Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии.
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